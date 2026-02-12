Le compte à rebours est lancé. Sophie Adenot s'apprête à s'envoler pour la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre de la mission Crew-12 de la NASA. Et vous pourrez suivre ce décollage historique en direct.
Décidément, c'est une semaine très chargée pour le spatial européen. Alors que la fusée Ariane 6 réalisera sa mission la plus ambitieuse ce jeudi 12 février, Sophie Adenot deviendra, le lendemain, la seconde française à se rendre dans l'espace après Claudie Haigneré.
Une mission de huit mois
L'astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) sera accompagnée par les Américains Jack Hathaway et Jessica Meir, ainsi que par le cosmonaute Andrey Fedyaev. Propulsés par une fusée Falcon 9 de SpaceX, ils rejoindront l'ISS à bord de la capsule Crew Dragon pour une mission de huit mois.
Ils mèneront toute une série d'expériences scientifiques destinées à faire progresser les technologies nécessaires aux futures missions lunaires et martiennes, « tout en générant des retombées concrètes sur Terre », précise la NASA. Cela comprend, entre autres, l'étude de bactéries responsables de pneumonies, le développement de systèmes capables de produire des fluides intraveineux à la demande pour les vols habités de longue durée, ainsi que des outils automatisés pour surveiller la santé des plantes.
Originaire de la Nièvre, Sophie Adenot, 43 ans, a été sélectionnée en tant qu'astronaute par l'ESA en 2022. Passée par l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et le Massachusetts Institute of Technology (MIT), elle a notamment travaillé chez Airbus Helicopters, été pilote de recherche et sauvetage sur la base aérienne de Cazaux, puis cheffe de formation et commandante de mission au sein de l'escadron de transport gouvernemental à Villacoublay.
Entre 2019 et 2022, elle a également été pilote d'essais expérimentaux pour la Direction générale de l'armement (DGA). Au total, elle cumule plus de 3 000 heures de vol sur 22 types d'hélicoptères. Elle opérera en tant que spécialiste de mission au sein de l'ISS.
Où suivre le décollage ?
Si le décollage de Crew-12 était initialement prévu le mercredi 11 février, il a finalement été reporté au vendredi 13 à 11h15 heure de France métropolitaine en raison des conditions météorologiques. Et visiblement, Sophie Adenot trépigne d'impatience pour son premier voyage dans l'espace.
Vous pourrez suivre le décollage du Falcon 9 ce vendredi dès 9h15 en direct depuis les chaînes YouTube de l'ESA, du Centre national d'études spatiales (CNES) et de la NASA. SpaceX devrait également diffuser un live sur la plateforme X.com, anciennement Twitter.