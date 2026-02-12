Originaire de la Nièvre, Sophie Adenot, 43 ans, a été sélectionnée en tant qu'astronaute par l'ESA en 2022. Passée par l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et le Massachusetts Institute of Technology (MIT), elle a notamment travaillé chez Airbus Helicopters, été pilote de recherche et sauvetage sur la base aérienne de Cazaux, puis cheffe de formation et commandante de mission au sein de l'escadron de transport gouvernemental à Villacoublay.