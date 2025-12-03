D'après le média russe The Insider, l'homme aurait photographié des documents classifiés, ainsi que des moteurs de SpaceX, alors qu'il se trouvait au siège social de l'entreprise, à Hawthorne en Californie. Il aurait ensuite envoyé les fichiers avec son téléphone, ce qui constitue une violation violations de l'International Traffic in Arms Regulations (ITAR), une loi américaine qui visant à limiter la diffusion d'informations et de technologies sensibles au nom de la sécurité nationale.