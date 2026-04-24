Conçue en étroite collaboration avec des astronautes vétérans, dont Drew Feustel et Megan McArthur, qui ont respectivement passé 226 jours et 213 dans l'espace, la combinaison est pensée pour garantir confort et agilité. Ainsi, la tenue est modulable, pouvant être portée en une ou deux pièces selon les besoins. Légère et dotée de fentes dans le dos et de soufflets aux épaules, elle offre une liberté de mouvement totale, un critère indispensable dans un environnement où l'on se faufile en permanence dans des espaces confinés.