Vast Space vient de dévoiler les combinaisons que porteront les visiteurs de sa future station spatiale. On est loin des tenues dépareillées des pionniers de Mercury dans les années 60, et on se rapproche des emblématiques tenues des personnages de Star Trek (du moins, c'est notre humble avis).
Ce n'est un secret pour personne, les tenues des astronautes ont considérablement évolué depuis les débuts de la conquête spatiale. Les premières combinaisons, dérivées de l'aviation militaire, consistaient avant tout en des équipements de survie portés en permanence, faute de place pour se changer dans les capsules.
Avec Apollo, puis la station Skylab, les astronautes ont pu troquer leurs combinaisons pressurisées pour des vêtements plus proches du quotidien. Et à bord de la Station Spatiale internationale (ISS), l'ambiance s'est encore détendue avec un polo et un pantalon cargo. Vast, qui compte parmi le cercle fermé des entreprises préparant l'après-ISS, a choisi une approche plus soignée.
Design modulable
La Vast Astronaut Flight Suit, c'est son nom, est destinée aux astronautes qui séjourneront à bord de Haven-1, la première station spatiale commerciale de l'entreprise. Elle sera également portée lors de la sixième mission privée organisée dans l'ISS, en partenariat avec la NASA.
Conçue en étroite collaboration avec des astronautes vétérans, dont Drew Feustel et Megan McArthur, qui ont respectivement passé 226 jours et 213 dans l'espace, la combinaison est pensée pour garantir confort et agilité. Ainsi, la tenue est modulable, pouvant être portée en une ou deux pièces selon les besoins. Légère et dotée de fentes dans le dos et de soufflets aux épaules, elle offre une liberté de mouvement totale, un critère indispensable dans un environnement où l'on se faufile en permanence dans des espaces confinés.
Les poches, nombreuses et stratégiquement placées, ainsi que les attaches velcro sur les jambes, permettent de garder les outils à portée sans mobiliser les mains. « L'approche de conception centrée sur l'humain adoptée par Vast nous permet de créer les conditions propices à l'innovation et à la productivité. Le bien-être et le confort de l'équipage ont un impact direct sur l'efficacité, la sécurité et les performances », commente Hillary Coe, directrice du marketing et de la conception chez Vast Space.
Une montre pour l'espace
Chaque combinaison sera bien entendu taillée sur mesure pour son porteur, avec une place réservée au patch de mission de l'équipage et au badge de vol. Mais ce n'est pas tout. Vast a présenté un autre accessoire certifié pour Haven-1 : une montre développée en collaboration avec la firme suisse IWC Schaffhausen.
La Pilot's Venturer Vertical Drive est ainsi conçue pour résister aux contraintes de l'espace, et adaptée à un usage en combinaison avec une lunette tournante remplaçant la couronne traditionnelle. Petite surprise pour les non-astronautes qui voudraient se la procurer, elle est disponible au grand public pour la très modique somme de 28 200 dollars.
Vast prévoit encore une année de tests et d'ajustements avant que la tenue ne soit définitivement prête à décoller. Haven-1 disposera notamment d'un laboratoire de recherche en microgravité avec dix emplacements pour des charges utiles fournies par des entreprises privées et des gouvernements. L'entreprise vise un lancement pour début 2027, une date qui est évidemment susceptible de changer.