Car pour laisser de la place au Soyouz MS-28, qui a lourdement endommagé son pas de tir lors du décollage, les équipes de la NASA au Mission Control Center de Houston ont dû déplacer le vaisseau cargo Cygnus XL, déjà amarré à la station. Pour cela, ils ont pris le contrôle du bras robotique Canadarm2, détaché Cygnus puis l'ont acheminé jusqu'à un autre port.