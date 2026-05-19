C'est un nouveau rôle pour Thomas Pesquet. Le spationaute français a participé à la création du Club MS Invest, un fonds d'investissement dédié à la mobilité décarbonée et au sport, dont il détient une partie du capital.
Thomas Pesquet est l'une des quinze personnalités à avoir cofondé le Club MS Invest, un nouveau fonds d'investissement qui a réuni 385 000 euros en février pour financer des entreprises spécialisées dans la mobilité décarbonée et le sport. Le club réunit des profils variés issus du monde aéronautique, juridique et managérial. Comme le révèle l'Informé, l'astronaute détient près de 13 % des parts du fonds, ce qui en fait l'un des plus gros contributeurs.
Thomas Pesquet mise sur la mobilité verte avec le Club MS Invest
Tout est parti d'une initiative entre amis. Ensemble, les quinze personnalités ont décidé de mettre en commun 385 000 euros pour investir dans des entreprises qui développent des solutions de transport moins polluantes et des équipements sportifs. Autour de ce projet, on trouve notamment Arnaud Deboeuf, ancien boss de Stellantis pour la production industrielle à l'échelle mondiale, ou encore Antoine Beauquier, avocat et élu sur la liste de l'ancienne ministre Rachida Dati à Paris.
La présidence du Club MS Invest revient au couple Lardet, avec Marie, directrice des ressources humaines chez Adecco, et son mari chef pilote technique chez Airbus, qui en ont pris la tête du fonds via leur société commune.
D'ailleurs, plusieurs cofondateurs travaillent ou ont travaillé dans l'aéronautique. « C'est une initiative que nous avons eue entre amis », résume Marie Lardet, portée elle aussi par cette envie collective de soutenir des projets de transport moins polluants.
De Novespace au Club MS Invest, Thomas Pesquet est tout sauf inactif
Thomas Pesquet est donc l'un des principaux actionnaires du Club MS Invest. C'est en passant par Arcturus, la société personnelle du spationaute qui gère notamment son image, ses prises de parole en conférences et ses projets artistiques, qu'il détient près de 13 % du capital du fonds. Un investissement cohérent pour le Rouennais, qui a toujours affiché un engagement sincère en faveur de la protection de l'environnement.
Pour le moment, le fonds n'a pas encore investi dans un premier projet, mais des dossiers sont en cours d'examen. « On y travaille », assure Marie Lardet. En parallèle, Thomas Pesquet occupe depuis 2025 la direction générale de Novespace, une filiale du CNES (Centre national d'études spatiales) qui opère un Airbus A310 spécialement aménagé pour recréer, le temps de quelques secondes par vol, des conditions d'apesanteur permettant de mener des expériences scientifiques. La société a d'ailleurs célébré, en mars, sa soixante-dixième campagne de vols paraboliques. Une vraie fierté, et un succès pour celui qui fête, cette année, les 10 ans de son premier voyage dans l'espace, ce fut lors de la mission Proxima.