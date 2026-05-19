Pour le moment, le fonds n'a pas encore investi dans un premier projet, mais des dossiers sont en cours d'examen. « On y travaille », assure Marie Lardet. En parallèle, Thomas Pesquet occupe depuis 2025 la direction générale de Novespace, une filiale du CNES (Centre national d'études spatiales) qui opère un Airbus A310 spécialement aménagé pour recréer, le temps de quelques secondes par vol, des conditions d'apesanteur permettant de mener des expériences scientifiques. La société a d'ailleurs célébré, en mars, sa soixante-dixième campagne de vols paraboliques. Une vraie fierté, et un succès pour celui qui fête, cette année, les 10 ans de son premier voyage dans l'espace, ce fut lors de la mission Proxima.