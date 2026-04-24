Le projet IRIS, mené par la Société française de Radiologie avec le CNES et l'Institut de Médecine et de Physiologie spatiales (MEDES), démarre de la façon suivante : en route vers Mars, un astronaute souffre d'une colique néphrétique avec surinfection. Il n'y a pas de médecin spécialiste à bord, aucune visioconférence n'est possible, surtout que le délai de communication avec la Terre atteint entre 20 et 40 minutes. Lors de cette campagne, une équipe de radiologues a testé le drainage urétéral en apesanteur, un geste délicat qui consiste à débloquer un uretère obstrué, et que l'absence de gravité complique radicalement. Les fluides ne s'écoulent plus naturellement, les instruments flottent. Il y a un second enjeu tout aussi crucial : vérifier si de tels gestes pourraient être appris et réalisés par des non-spécialistes.