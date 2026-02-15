C'est en 2021 que Michael Scott Hopkins a mené cette expérience dans le module Columbus de l'ISS. L'astronaute de la NASA a installé six petits réacteurs dans le module Columbus de l'ISS en 2021. Chaque réacteur contenait un morceau de météorite, une bactérie et un champignon. Rosa Santomartino, professeure à Cornell, vient de publier les résultats avec Charles Cockell de l'Université d'Édimbourg. « C'est probablement la première expérience de ce type sur une météorite dans l'espace », dit-elle.

Selon eux, les micro-organismes produisent des acides qui se fixent sur les métaux et les arrachent à la roche. Sur Terre, ça marche. Mais en apesanteur, personne ne savait vraiment ce qui allait se passer car tout change sans gravité. Les liquides ne coulent plus et les réactions chimiques se comportent bizarrement.