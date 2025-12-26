Les boucliers ralentissent certaines particules, mais les rayons galactiques traversent facilement les matériaux et produisent des radiations secondaires. Polyéthylène, hydrogels et eau restent utiles, mais leur efficacité seule reste limitée.

Les chercheurs explorent aussi la biologie. Les antioxydants limitent les dommages à l’ADN. Dans une expérience avec des souris, le composé CDDO-EA réduit les troubles cognitifs causés par les radiations simulées. Les souris non traitées apprennent les mêmes tâches plus lentement que celles ayant reçu le supplément.

Certains organismes présentent des résistances naturelles remarquables. Les tardigrades, petits animaux surnommés « ours d’eau », survivent à des doses extrêmes de radiation lorsqu’ils sont déshydratés. Les animaux hibernants montrent une résistance accrue pendant le sommeil prolongé. Les chercheurs tentent de comprendre ces mécanismes pour protéger les humains et d’autres organismes lors de longs voyages.

Et pour compléter l'arsenal de protection, il faut activer les défenses cellulaires. Sur Terre, des stress comme la chaleur ou la restriction alimentaire déclenchent des mécanismes qui préservent l’ADN et les protéines. Certains régimes ou médicaments pourraient reproduire ces effets dans l’espace.

Un accélérateur en construction en Allemagne reproduira simultanément plusieurs types de particules sur des tissus vivants. Ces expériences permettront de tester différentes combinaisons de boucliers physiques et de stratégies biologiques, afin de mieux protéger les astronautes avant les missions martiennes.