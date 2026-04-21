Ce premier test TMAH sur Mars n'est qu'un début. Une seconde expérience du même type est déjà prévue à bord de Curiosity, et le réactif a été embarqué sur deux autres missions spatiales : l'instrument MOMA, à bord du rover Rosalind Franklin qui doit explorer Mars à son tour, et DrAMS, à bord de Dragonfly, pour une mission de la NASA qui enverra un drone se poser sur Titan, la plus grande lune de Saturne, où des conditions chimiques proches de celles de la Terre primitive ont été détectées. La thermochemolyse est en train de devenir un outil standard de l'exploration du système solaire, et ses prochains résultats sont attendus avec impatience. Au-delà de la communication de la NASA, vous pouvez retrouver les riches résultats dans la revue en ligne Nature Communications.