Grâce aux instruments NIRSpec et MIRI de James-Webb, les scientifiques ont analysé la lumière infrarouge traversant les épais nuages qui masquent le noyau galactique. Et ce qu'ils y ont trouvé est inattendu : un mélange de petites molécules organiques en quantités bien plus importantes que ce que les théories prévoyaient. La présence du radical méthyle, en particulier, les intéresse car c'est une première en dehors de notre galaxie.

Cette abondance s'expliquerait par la densité des grains de poussière et l'intensité du bombardement de rayons cosmiques. Ces derniers percutent les grains, libérant des molécules dans le gaz et maintenant une chimie active malgré des conditions hostiles. Ces molécules ne sont pas celles que l'on trouve dans les cellules vivantes, précise Dimitra Rigopoulou, mais elles constituent une étape clé vers des composés plus complexes. En somme, des noyaux galactiques comme celui-ci agiraient comme de véritables usines à molécules organiques qui enrichissent leur environnement en carbone.

Les scientifiques ont aussi observé que les glaces et les grains carbonés jouent un rôle dans la libération de ces composés. Le mécanisme repose sur l'ionisation par les rayons cosmiques, qui fragmentent les hydrocarbures et les grains de poussière. Comprendre ces processus, c'est obtenir des indices précieux sur les premières étapes qui pourraient mener à des molécules complexes dans l'Univers.