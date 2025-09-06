Une découverte fondamentale rapportée le 27 août dans la revue Nature, qui soulève de nouveau cette grande question qui hante l'humanité depuis son apparition : comment la vie a-t-elle émergée de la matière inerte ? Nous savons que, quelque part dans les océans primordiaux, des molécules simples se sont assemblées jusqu’à former les premiers organismes capables de se répliquer. Par quel mécanisme cette grande transformation a-t-elle eu lieu ? C'est là que le questionnement devient intéressant, car il n'y a encore à ce jour, aucun consensus réel à ce propos.

En effet, depuis 70 ans, deux grandes hypothèses dominent ce débat. La première, appelée hypothèse du monde à ARN, avance que l'acide nucléique, capable de stocker l'information génétique et de catalyser les réactions chimiques, aurait été le premier moteur à donner l'élan à la vie. La seconde, l'hypothèse des thioesters, suppose, de son côté, que des molécules très riches en énergie auraient fourni l'impulsion nécessaire à l'apparition de la vie.

Malgré toutes les avancées en biologie et en génétique que nous avons accomplies, aucune expérimentation n'avait permis de montrer comment l’ARN et les acides aminés pouvaient s’unir spontanément dans un environnement comparable à celui de la Terre primitive. Une étape pourtant essentielle pour démêler cette problématique, car toute forme de vie que nous connaissons repose sur la synthèse de protéines à partir des instructions codées dans l’ARN. Comme l’explique Matthew Powner, chimiste à l’University College London, « la vie moderne utilise une machine moléculaire immensément complexe, le ribosome, pour fabriquer des protéines. Notre objectif est de comprendre comment un processus aussi sophistiqué a pu émerger à partir de réactions chimiques très simples ». C'est ce maillon manquant que cette équipe de l'University College London affirme avoir trouvé.