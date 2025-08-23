La grande particularité de Syn57, c'est que son code génétique est complètement illisible par les virus. En temps normal, ces derniers infectent les cellules en s’appropriant leur machinerie interne : ils y injectent leur propre matériel génétique, que la cellule prend alors pour des instructions valides. Elle commence ensuite à produire des protéines virales à la place des siennes.

Comme le code génétique de Syn57 a été entièrement modifié, les virus ne peuvent plus le reconnaître, il leur est parfaitement illisible. Ils ne peuvent donc ps s'en servir pour le « pirater » à leur profit. Même s’ils parviennent à injecter leur ADN, celui-ci n’est plus compris par la cellule, qui est incapable de le traduire en protéines virales ; l’infection échoue donc dès la première étape.

Pourquoi avoir voulu créer une telle cellule ? C'est tout d'abord un moyen d'ouvrir un plus large champ de réalisations en biologie synthétique, tout en renforçant la sécurité des manipulations génétiques. Pour chaque codon libéré, c'est un nouvel espace qui s'ouvre ; chacun pourrait être réassigné à de nouveaux rôles, par exemple pour intégrer des acides aminés artificiels, qui n’existent pas dans la nature.

« Cela permettra aux chercheurs de concevoir des polymères synthétiques ou des macrocycles innovants [NDLR : grandes molécules en forme d’anneau, fréquemment utilisées en chimie pharmaceutique pour leurs propriétés biologiques particulières, comme leur capacité à se lier très précisément à certaines cibles moléculaires] », a expliqué l'équipe de recherche dans ce communiqué de presse.

Ces molécules pourraient, à terme, servir à fabriquer des enzymes inédites, des biomatériaux plus performants, voire des médicaments sur mesure. À cet égard, on peut considérer Syn57 comme une espèce de plateforme vivante et programmable que les biologistes pourraient utiliser à des fins thérapeutiques ou industrielles.

Elle pourrait aider à résoudre un problème assez récurrent dans le secteur pharmaceutique : les infections virales qui détruisent des cultures entières de bactéries utilisées pour produire des protéines ou des enzymes. Le coût de la culture industrielle de celles-ci pourraient par conséquent être tirés vers le bas.

« Ce travail illustre comment la synthèse de génomes peut déplacer les séquences d’organismes vers de nouvelles zones du paysage génétique, qui n’avaient probablement jamais été accessibles à la vie naturelle », concluent les chercheurs dans leur étude.