Et si l'ESA a sélectionné cinq nouveaux astronautes de carrière en 2022, avec l'ambition de tous les envoyer sur l'ISS une seule d'entre eux a décollé à ce jour. Il s'agit, bien entendu, de la Française Sophie Adenot, actuellement à bord de la station dans le cadre de la mission Crew-12 de SpaceX. Le prochain sur la liste serait le Belge Raphaël Liégeois, dont le vol est attendu fin 2027 ou début 2028. Pour les trois restants, aucune mission n'est encore programmée.