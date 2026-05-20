« Conformément à l’ambition de l’Europe d’atteindre une plus grande autonomie dans le domaine des vols spatiaux habités, le CNES a décidé de se concentrer sur les combinaisons intra-véhiculaires. En nous appuyant sur l’expertise exceptionnelle de nos partenaires, nous sommes prêts à fournir ce type de combinaison le moment venu. Ce faisant, nous assumons pleinement notre rôle de soutien et d’accompagnement de notre industrie », a indiqué Sébastien Barde, directeur adjoint chargé de l’exploration et des vols spatiaux habités au sein du centre.