Les quatre boîtiers, qui sont à peu près de la taille d'un smartphone, renferment des lamelles de verre protégées par un capot en polymère incassable. Au démarrage de l'expérience, Sophie Adenot a ouvert un petit clapet sur chacun d'eux. Des fenêtres s'écartent alors, laissant entrer l'air ambiant de la station et avec lui, tous ses aérosols et micro-organismes en suspension. Après plusieurs mois d'exposition, ces fenêtres seront refermées et les boîtiers rendus totalement hermétiques, de quoi garantir que tout ce qui a été capturé provient bien, sans le moindre doute, de l'intérieur de l'ISS.