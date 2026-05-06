Le 24 février dernier, l’équipe du JPL a ainsi procédé aux cinq premiers allumages du prototype dans une chambre à vide, spécialement conçue pour tester des propulseurs à propergol métallique. Pendant l’essai, l’électrode centrale en tungstène a atteint plus de 2 800 degrés Celsius, produisant un panache rouge vif. Le moteur a culminé à 120 kilowatts de puissance, soit 25 fois plus que le moteur ionique le plus performant actuellement en mission, celui de Psyche. C’est aussi la première fois qu’un système de propulsion électrique opère à un tel niveau aux États-Unis.