Le mois dernier, les ingénieurs de Sirius Space Services ont enchaîné les tests à feu sur le banc P8 du centre spatial allemand DLR. Quatre chambres de combustion, le cœur du moteur d'une fusée, ont été testées chacune avec une technologie différente, en moins de trois semaines. Une cadence inédite en Europe, rendue possible par deux ans de recherche menés avec le Centre national d'études spatiales (CNES). Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle du côté de la start-up française du new space.