Benoit_Scholl

Mais tellement j’y avais pas pensé ! Après si mes souvenir sont exact, dans Cosmos 99 c’étais surtout les déchet radio actif en provenance des centrales qui étaient stocké sur la lune.

La vrai question que je me pose, c’est comment ils veulent gérer le circuit secondaire de la centrale ? Je m’explique, une centrale nucléaire « traditionnelle » fonctionne avec deux circuit d’eau : Le primaire qui est un circuit fermé, et directement en contact avec la source radio active, et le circuit secondaire, qui est un circuit d’eau ouvert, et qui est chauffé par le circuit primaire au travers d’un échangeur de chaleur. Ce second circuit est alimenté en permanance par un fleuve/une rivière à proximité de la centrale. Hors sur la lune…