Amazon annonce des centaines de milliers de promotions dans de nombreux rayons : décoration, arts de la table, mode, jeux et jouets, beauté, cuisine, électronique et produits du quotidien. Parmi les marques citées figurent Bosch, Bose, Groupe Seb, LG, Lego, Lunii, Ninja, Oral-B, Philips et Samsung.

Côté high-tech, on peut s'attendre à de fortes remises sur les appareils Amazon (Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink, eero), dont une partie est en promotion depuis le 29 septembre. Des remises allant jusqu'à -70% sont évoquées, mais elles ne concernent pas tous les produits.

Certaines promos ont déjà commencé. Notre sélection de 30 offres tech couvre les liseuses, la maison connectée, les aspirateurs robots, le smartphone, la photo, l'audio et la recharge, avec des remises allant jusqu'à -60%. Un relevé précédent avait déjà noté des remises de -5% à -58%, calculées à partir des prix barrés affichés par Amazon.