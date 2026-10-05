Amazon lance demain, mardi 6 octobre à 0h01, ses Jours Flash Prime. Pendant 48 heures, les membres Prime auront accès à des centaines de milliers d'offres, à quelques semaines du Black Friday. Voici ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi.
Une nouvelle édition des Jours Flash Prime avant le Black Friday
L'événement commence le mardi 6 octobre à 00h01 et se termine le mercredi 7 octobre à 23h59. Les promotions durent donc 48 heures et pas une minute de plus ! Cette édition d'automne suit le Prime Day de juin. À l'étranger, Amazon l'appelle Prime Big Deal Days. Amazon lance l'opération dans 22 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon.
Comment profiter des ventes flash Amazon ?
Les offres sont réservées aux membres Prime. L'abonnement coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an, avec 30 jours d'essai gratuit pour les nouveaux membres. Un nouvel abonné peut donc s'inscrire avant le début de l'événement et profiter des offres pendant l'essai.
A quoi s'attendre côté bons plans pour ce Prime Day d'automne ?
Amazon annonce des centaines de milliers de promotions dans de nombreux rayons : décoration, arts de la table, mode, jeux et jouets, beauté, cuisine, électronique et produits du quotidien. Parmi les marques citées figurent Bosch, Bose, Groupe Seb, LG, Lego, Lunii, Ninja, Oral-B, Philips et Samsung.
Côté high-tech, on peut s'attendre à de fortes remises sur les appareils Amazon (Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink, eero), dont une partie est en promotion depuis le 29 septembre. Des remises allant jusqu'à -70% sont évoquées, mais elles ne concernent pas tous les produits.
Certaines promos ont déjà commencé. Notre sélection de 30 offres tech couvre les liseuses, la maison connectée, les aspirateurs robots, le smartphone, la photo, l'audio et la recharge, avec des remises allant jusqu'à -60%. Un relevé précédent avait déjà noté des remises de -5% à -58%, calculées à partir des prix barrés affichés par Amazon.
Devenir membre Prime : des avantages toute l'année
Les Jours Flash Prime ne sont qu'une partie de l'abonnement. Pour 6,99 € par mois ou 69,90 € par an, Prime donne accès toute l'année à la livraison gratuite en 1 jour ouvré sur les articles éligibles, à Prime Video, à Amazon Music, à Prime Gaming et au stockage illimité de photos sur Amazon Photos. Voici ce que comprend l'abonnement :
- Livraison en 1 jour ouvré gratuite et illimitée sur des millions d'articles éligibles, en France métropolitaine (hors Corse) et en Belgique. Le site annonce aussi un service de Monaco, sans minimum de commande.
- Livraison le soir même à Paris, Lille, Lyon, Marseille, Rouen et Strasbourg, entre autres, pour les commandes éligibles de 35 € ou plus.
- Réductions « Prévoyez et Économisez » sur certains produits livrés régulièrement à la même adresse.
- Événements réservés aux membres, comme le Prime Day et les Jours Flash Prime.
- Accès prioritaire aux Ventes Flash, 30 minutes avant leur démarrage officiel pour les offres éligibles.
Livraison planifiée gratuite, jusqu'à 7 jours à l'avance.
Nos conseils pour bien préparer l'événement
- Vérifiez que votre abonnement Prime est actif, ou lancez l'essai gratuit de 30 jours avant minuit.
- Ajoutez vos produits à la liste d'envies pour retrouver vite les baisses de prix.
- Soyez réactif sur les produits les plus demandés, car les stocks partent vite.
- Pensez aux coupons. Il faut cocher la case affichée sous le prix, sur la fiche produit, avant d'ajouter l'article au panier. La réduction s'applique ensuite au paiement.
- Comparez avec l'historique des prix. Un prix barré n'indique pas toujours une vraie économie, et une remise très forte peut venir d'un prix de référence gonflé.
Les Jours Flash Prime en direct avec Clubic
Du 6 au 7 octobre, l'équipe Clubic Bons Plans suit l'événement en direct :
- Sélections par catégories et par marques
- Offres mises à jour en temps réel
- Produits testés ou recommandés par nos experts.
Pour ne rien rater, vous pouvez aussi suivre @ClubicBonsPlans sur X afin d’être alerté en direct des meilleures promos avant les ruptures de stock.