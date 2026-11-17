MattS32

Vu que c’est censé être essentiellement pour partager entre conjoints, c’est pas un si gros inconvénient, c’est quand même courant d’avoir un moyen de paiement commun.

Surtout que ça oblige pas à passer toutes les commandes sur ce moyen de paiement, donc chacun peut continuer à utiliser son moyen de paiement individuel.

Donc à moins de vraiment pas avoir confiance en la personne, c’est pas trop problématique. Et de manière générale, on évite de partager un logement avec quelqu’un en qui on n’a pas un minimum confiance