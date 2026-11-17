Amazon lance le service Amazon Family en France. Gratuit, il permet aux membres Prime de partager les avantages de leur abonnement avec un autre adulte du foyer, qui profite de la livraison gratuite et de Prime Video sans payer.
Depuis ce mardi 17 novembre officiellement, Amazon Family est disponible pour les membres Prime en France, qui peuvent partager une partie des avantages de leur abonnement avec un autre adulte de leur foyer. Le service, sans frais supplémentaires, couvre notamment la livraison Prime, Amazon Music et Prime Video. Chacun garde son compte, son historique et ses recommandations. Dans la foulée du lancement d'« Alexa pour vos Achats », Amazon encadre aussi l'utilisation d'un moyen de paiement partagé, pas obligatoire pour autant. On observe que la France rejoint un club fermé de cinq pays où la formule existait déjà.
Amazon Family débarque en France, voici ce que votre abonnement Prime permet de partager
Le premier avantage du lot Amazon Family, et non des moindres, c'est la livraison Prime gratuite et illimitée sur les articles éligibles. En France métropolitaine (hors Corse), Prime promet en effet une livraison en un jour ouvré sur des millions d'articles éligibles. À Paris, Lyon, Marseille, Lille et dans huit autres villes, la livraison peut même arriver le soir même pour les commandes éligibles de 35 euros ou plus. L'invité a aussi accès aux plus de 100 millions de titres d'Amazon Music en France métropolitaine, aux jeux vidéo gratuits d'Amazon Luna et aux remises réservées aux abonnés, Prime Day et Jours Flash Prime compris.
Pour les séries et les films, attention, il faut lire les petites lignes. Prime Video fait bien partie du lot, mais Amazon précise « avec publicités et SVOD uniquement ». L'invité a donc droit au catalogue inclus dans l'abonnement, version avec pub. Amazon ne dit pas si l'option sans publicité est partagée. D'autres avantages de Prime manquent aussi dans la liste, comme la sélection d'ebooks et de livres audio ou le stockage illimité d'Amazon Photos.
Concernant le prix, on vous le disait et c'est une bonne nouvelle : il reste la même. Oui, Amazon Family est inclus sans surcoût, à condition toutefois que l'un des deux adultes ait un abonnement Prime actif, à 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an. L'invité n'a strictement rien à payer. En revanche, on ne peut inviter qu'un seul adulte du foyer. Il faut savoir être raisonnable, nous fait comprendre le géant américain, il s'agit ici d'une formule pour deux, pas pour toute la tribu.
Chacun son compte, c'est possible, même avec Amazon Family
N'ayez crainte, vivre ensemble ne veut pas dire tout mettre en commun. Chaque membre du service garde son propre compte Amazon, avec son historique de commandes et ses recommandations. Les achats de l'un ne viennent donc pas parasiter les suggestions de l'autre, et aucun mot de passe ni code à usage unique ne circule entre eux.
Il y a aussi la question ô combien importante du paiement. De facto, celui qui envoie l'invitation devient « Administrateur Amazon Family » et choisit un moyen de paiement commun. L'autre peut l'utiliser, il n'en voit que les quatre derniers chiffres, le nom du titulaire, la date d'expiration et l'adresse de facturation. Chaque achat payé avec cette carte envoie à l'Administrateur une notification avec le montant total. Mais cette carte reste facultative. Chacun des membres peut aussi payer avec son propre moyen de paiement, c'est à noter.
Pour activer Amazon Family, il faut aller dans « Votre compte », puis dans la rubrique « Votre Amazon Family ». On y invite alors l'adulte de son choix, qui accepte et a tout de suite accès aux avantages. Trois étapes seulement, et aucun abonnement en plus. Pour Amazon, c'est aussi une façon d'installer un peu plus dans les foyers un abonnement qui revendique désormais plus de 200 millions de membres dans le monde.