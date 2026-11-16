Amazon a lancé en France Alexa pour vos Achats, une assistante shopping basée sur l'IA intégrée à l'application et au site Amazon.fr. Gratuite et ouverte à tous les clients connectés, elle compare les produits, suit les prix et apprend vos habitudes.
Alexa pour vos Achats, la nouvelle assistante shopping d'Amazon, s'est installée sur l'application et le site Amazon.fr à la fin de la semaine dernière, reconnaissable à la petite icône bleue qui est apparue. Elle combine à la fois l'expertise produit de Rufus, le chatbot d'achat maison, et la personnalisation d'Alexa+, pour vous accompagner du choix d'un airfryer jusqu'au meilleur câble Ethernet pour votre Xbox ou PS5 juste avant GTA 6. Une promesse séduisante, qui repose en bonne partie sur ce que vous achetez, cherchez et confiez à Alexa.
Une assistante shopping qui vous mâche (presque) tout le travail sur Amazon
Amazon explique qye plus de 400 millions de clients dans le monde ont déjà utilisé son assistance shopping IA au cours des douze derniers mois. Une bonne base de départ. Côté utilisateur, l'essai, lui, ne coûte rien. Alexa pour vos Achats est en effet gratuite pour tout client connecté à son compte, sans abonnement Prime nécessaire ni enceinte Echo à la maison. Depuis son téléphone, il suffit de mettre à jour l'application Amazon et de toucher l'icône bleue en bas de l'écran. Sur ordinateur, elle se trouve en haut à gauche de la page.
Concrètement, l'assistante joue les vendeurs qui auraient tout leur temps, en croisant expertise produit et informations glanées sur le web. Avant même de vous lancer, une synthèse générée par IA présente la catégorie et ses critères clés, dans les résultats de recherche comme sur les fiches produits. Si vous recherchez une petite caméra pour votre domicile sans savoir par où commencer, elle vous dit quoi regarder et propose des modèles pour toutes les bourses. Si deux paires d'écouteurs sans fil vous font de l'œil, elle confronte les caractéristiques, prix et avis. Pour un achat plus lourd, comme un téléviseur ou un ordinateur portable, elle rédige même un guide personnalisé selon vos priorités. Et si votre lave-linge affiche un code erreur, elle en explique la cause, vous guide dans les premières vérifications et repère les pièces de rechange éventuellement nécessaires.
Amazon fait ce lancement au bon moment en tout cas, puisque se profile la semaine Black Friday d'Amazon, du 19 au 30 novembre. D'un clic sur la fiche produit ou d'une simple question, l'assistante retrace l'évolution d'un prix sur 30, 60 ou 365 jours, pour savoir si le moment est vraiment le bon. Elle signale aussi les baisses et peut racheter automatiquement vos produits du quotidien, chaque mois par exemple. Un simple « ajoute mes produits ménagers habituels » suffit pour que le panier se remplisse d'après vos commandes passées. Vous n'avez plus qu'à le valider ensuite.
Alexa pour vos Achats, une mémoire d'éléphant à apprivoiser
Sa vraie singularité repose sur l'expertise produit et la personnalisation. Ce que vous confiez à Alexa, sur vos différents appareils, nourrit votre expérience sur Amazon, et vos recherches comme vos achats la rendent plus utile en retour. Si vous rêvez par exemple d'un week-end à la mer, Amazon explique qu'elle dresse la liste de ce qu'il faut prévoir, produits compris, prêts à rejoindre le panier. Un cadeau d'anniversaire à trouver au dernier moment ? Elle pioche des articles bien notés, adaptés à l'âge de la personne et à votre budget, parmi ceux disponibles en livraison rapide.
Forcément, pour bien vous conseiller, l'assistante doit en savoir long sur vous. Qu'il s'agisse de la famille, de vos animaux, de votre régime alimentaire ou de vos centres d'intérêt… Vous pouvez consulter, modifier ou supprimer ce qu'elle a retenu en le lui demandant, et ajuster vos préférences directement dans la conversation. C'est important car aux États-Unis, où l'outil a succédé à Rufus en mai, la fonction « About You », qui affiche ce qu'Amazon croit savoir de chaque client à partir de ses commandes, recherches, listes d'envies, avis et échanges avec l'assistant, avait déjà fait parler d'elle.
Rien ne disparaît pour autant, car les fonctions déjà présentes sur Amazon restent disponibles, sauf qu'il suffit désormais de les demander à l'assistante, comme dans une discussion. Vous pouvez par exemple lui réclamer les promotions sur les articles de vos listes, des produits sous un certain prix, des nouvelles de votre colis ou la marche à suivre pour un retour. D'autres fonctions arriveront dans les semaines et les mois à venir. Parmi elles, les alertes à prix cible, déjà proposées sur les enceintes Echo : vous indiquez le prix que vous êtes prêt à payer pour un produit, et l'assistante vous prévient dès qu'il descend à ce niveau. Amazon promet aussi qu'elle retiendra de mieux en mieux vos préférences et vos échanges, quel que soit l'appareil utilisé. Plus vous vous en servez, plus elle vous connaît. Dernière précision, Alexa pour vos Achats ne s'occupe que du shopping. Pour écouter de la musique, piloter la maison connectée ou régler un minuteur, elle vous renvoie vers Alexa+, dans l'application Alexa ou sur Alexa.com. Chacun son rayon, en somme.