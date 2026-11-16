Rien ne disparaît pour autant, car les fonctions déjà présentes sur Amazon restent disponibles, sauf qu'il suffit désormais de les demander à l'assistante, comme dans une discussion. Vous pouvez par exemple lui réclamer les promotions sur les articles de vos listes, des produits sous un certain prix, des nouvelles de votre colis ou la marche à suivre pour un retour. D'autres fonctions arriveront dans les semaines et les mois à venir. Parmi elles, les alertes à prix cible, déjà proposées sur les enceintes Echo : vous indiquez le prix que vous êtes prêt à payer pour un produit, et l'assistante vous prévient dès qu'il descend à ce niveau. Amazon promet aussi qu'elle retiendra de mieux en mieux vos préférences et vos échanges, quel que soit l'appareil utilisé. Plus vous vous en servez, plus elle vous connaît. Dernière précision, Alexa pour vos Achats ne s'occupe que du shopping. Pour écouter de la musique, piloter la maison connectée ou régler un minuteur, elle vous renvoie vers Alexa+, dans l'application Alexa ou sur Alexa.com. Chacun son rayon, en somme.