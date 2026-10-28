Amazon renouvelle ses enceintes connectées Echo Dot et Echo Studio avec une série d’améliorations pour la maison connectée. La grande surprise vient de l’Echo Studio, désormais proposée dans une version équipée d’une caméra qui permet à Alexa de voir ce qui se passe autour d’elle.
Pendant des années, les enceintes connectées se sont contentées de nous écouter, de répondre à nos questions et de lancer quelques morceaux de musique. Amazon veut désormais aller plus loin. Avec ses nouvelles Echo Dot et Echo Studio, présentées ce 28 octobre, le constructeur entend donner davantage de sens à son assistant Alexa+, en lui permettant de mieux comprendre son environnement. Et pour y parvenir, il n’hésite pas à ajouter une caméra à son enceinte la plus haut de gamme. Une décision qui ouvre de nouvelles possibilités, mais qui pourrait aussi faire grincer quelques dents.
Echo Studio : Alexa ouvre les yeux sur votre salon
C’est sans doute la nouveauté la plus étonnante de cette présentation. L’Echo Studio, renouvelée l’année dernière, accueille une nouvelle déclinaison baptisée Echo Studio avec Home Camera.
Comme l’explique Amazon, cette caméra permet à Alexa+ d'analyser les objets placés devant elle. Montrez-lui la boîte d’un jeu de société et l’assistant pourra vous en expliquer les règles. Présentez un paquet de céréales et il pourra identifier le produit pour faciliter une nouvelle commande.
La caméra fait également office de dispositif de surveillance domestique. Depuis l’application Alexa, il devient possible de consulter les images de la pièce à distance, notamment pour vérifier que tout va bien à la maison ou garder un œil sur son animal de compagnie.
Amazon prévoit aussi de permettre prochainement les appels vidéo sur un téléviseur Fire TV compatible, en utilisant la caméra de l'enceinte.
Pour le reste, l’Echo Studio conserve son architecture audio, avec un woofer à grande excursion, trois haut-parleurs large bande et la prise en charge du Dolby Atmos. Une nouvelle adaptation acoustique ajuste continuellement le rendu à la pièce, tandis que le volume peut évoluer selon la position de l'utilisateur.
Évidemment, installer une caméra sur une enceinte connectée soulève quelques interrogations. Amazon prévoit un bouton physique pour désactiver microphones et caméra, ainsi qu’un voyant lumineux lorsque des images sont transmises vers le cloud. La version classique de l'Echo Studio reste également au catalogue pour ceux qui préfèrent s’en passer.
Echo Dot : la petite enceinte devient un véritable centre domotique
L’Echo Dot évolue de manière moins spectaculaire, mais ses nouvelles capacités pourraient être tout aussi intéressantes au quotidien.
Pour la première fois, la petite enceinte intègre un hub domotique compatible Zigbee, Matter et Thread. Elle peut ainsi communiquer directement avec de nombreux appareils connectés, comme des ampoules, des capteurs ou des thermostats, sans nécessiter systématiquement un pont supplémentaire.
Amazon ajoute également un répéteur Wi-Fi eero, capable d’étendre la couverture d’un réseau compatible sur environ 93 m² supplémentaires, selon les conditions annoncées par le constructeur. Il ne remplace donc pas un routeur, mais peut aider à éliminer certaines zones mal couvertes dans la maison.
La nouvelle puce AZ3 doit améliorer les échanges avec Alexa+, notamment grâce au traitement local de certaines opérations. Un quatrième microphone fait son apparition pour mieux capter les commandes vocales, tandis que les capteurs Omnisense permettent de détecter une présence ou la température ambiante.
Enfin, Amazon annonce 50 % de basses supplémentaires par rapport à la génération précédente, grâce à un haut-parleur large bande intégré dans une architecture acoustique revue.
Les deux enceintes sont commercialisées dès le 28 octobre. En France, la nouvelle Echo Dot est proposée à 104,99 €, tandis que l’Echo Studio avec Home Camera coûte 259,99 €. La version classique de l'Echo Studio reste disponible à 239,99 €.
Des appareils qui prennent progressivement une autre dimension : chez Amazon, l’enceinte connectée n’est plus seulement là pour diffuser de la musique, mais aussi pour observer et piloter la maison.