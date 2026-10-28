C’est sans doute la nouveauté la plus étonnante de cette présentation. L’Echo Studio, renouvelée l’année dernière, accueille une nouvelle déclinaison baptisée Echo Studio avec Home Camera.

Comme l’explique Amazon, cette caméra permet à Alexa+ d'analyser les objets placés devant elle. Montrez-lui la boîte d’un jeu de société et l’assistant pourra vous en expliquer les règles. Présentez un paquet de céréales et il pourra identifier le produit pour faciliter une nouvelle commande.

La caméra fait également office de dispositif de surveillance domestique. Depuis l’application Alexa, il devient possible de consulter les images de la pièce à distance, notamment pour vérifier que tout va bien à la maison ou garder un œil sur son animal de compagnie.