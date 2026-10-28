Amazon ne veut plus seulement allumer vos lumières ou régler le chauffage. Le leader mondial du e-commerce vient de dévoiler une nouvelle version d’Alexa Home Map, son interface de gestion de la maison connectée, avec une représentation en trois dimensions du logement et de ses alentours. L’idée est de retrouver tous ses équipements au bon endroit, sur une seule carte interactive, plutôt que de naviguer dans une interminable liste d'appareils.

Mais la grosse nouveauté concerne surtout les caméras de surveillance. Grâce à l’intégration de l’écosystème Ring, cette carte interactive devient aussi un moyen de savoir ce qui se passe autour de chez soi, presque comme si l’on disposait d’une petite tour de contrôle domestique.