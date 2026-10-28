Amazon revoit entièrement la carte de la maison connectée d’Alexa. Désormais présentée en 3D, elle permet de piloter ses équipements, de visualiser les déplacements autour du domicile et même de revenir sur les événements des dernières 24 heures. Une évolution séduisante, mais qui demande un peu de préparation.
Amazon ne veut plus seulement allumer vos lumières ou régler le chauffage. Le leader mondial du e-commerce vient de dévoiler une nouvelle version d’Alexa Home Map, son interface de gestion de la maison connectée, avec une représentation en trois dimensions du logement et de ses alentours. L’idée est de retrouver tous ses équipements au bon endroit, sur une seule carte interactive, plutôt que de naviguer dans une interminable liste d'appareils.
Mais la grosse nouveauté concerne surtout les caméras de surveillance. Grâce à l’intégration de l’écosystème Ring, cette carte interactive devient aussi un moyen de savoir ce qui se passe autour de chez soi, presque comme si l’on disposait d’une petite tour de contrôle domestique.
Une journée de surveillance accessible depuis un seul écran
Avec la nouvelle Alexa Home Map, les caméras Ring compatibles peuvent faire apparaître les déplacements détectés autour du domicile sur une vue aérienne à 360 degrés. Les personnes et les véhicules prennent alors la forme de petites animations, plutôt que d’être affichés en vidéo sur la carte.
Lorsqu'une caméra repère un mouvement, un aperçu vidéo s’ouvre directement dans l’interface. Il suffit ensuite de sélectionner l’appareil pour consulter son flux en direct.
Plus intéressant encore, une frise chronologique permet de revenir sur les dernières 24 heures d’activité de toutes les caméras compatibles depuis un seul écran. Pratique pour retrouver l’heure d’une livraison, vérifier un passage devant la porte ou comprendre ce qui s’est produit pendant une absence, sans devoir consulter les enregistrements caméra par caméra.
Amazon a également soigné la représentation des équipements connectés. Les lampes s’illuminent sur la carte avec leur véritable couleur, les enceintes diffusant de la musique s’animent et la météo extérieure est reproduite à l’écran. Des détails plutôt amusants, même si leur intérêt pratique reste secondaire.
Il faudra reconstruire entièrement la carte de votre maison
Pour profiter de cette nouvelle interface, les utilisateurs devront toutefois repartir de zéro. Les plans créés avec l’ancienne version 2D, introduite en 2023, ne peuvent pas être récupérés. La procédure commence par la saisie de son adresse postale. Amazon utilise ensuite les données cartographiques de Mapbox pour générer automatiquement une représentation extérieure du logement et de son quartier.
Il faut ensuite parcourir les pièces avec un iPhone compatible, dont les capteurs de profondeur permettent de reconstituer l’intérieur du logement en 3D. Selon les précisions rapportées par The Verge, l’opération prend 15 à 20 minutes pour un logement moyen. Une fois la maquette créée, il suffit d’y placer les appareils connectés. L’interface prend en charge plusieurs étages et permet de filtrer les équipements pour, par exemple, n’afficher que les lumières, les prises ou les caméras.
Les utilisateurs d’Android devront donc patienter pour créer leur carte. Signalons toutefois qu’Amazon teste une autre méthode qui utiliserait la vidéo pour reconstituer les pièces en 3D, sans capteur de profondeur dédié.
Une arrivée progressive et quelques abonnements à prévoir
La nouvelle Alexa Home Map commencera à être déployée en préversion d’ici à la fin de l’année, sans date plus précise pour le moment. Amazon n’a par ailleurs pas précisé si la France ferait partie de cette première vague de déploiement.
Alexa Home Map sera accessible depuis les applications Alexa Home Map sur iOS, Alexa et Ring, mais aussi sur certains appareils à grand écran, notamment les nouveaux Echo Show 16, les tablettes Alexa et l’Ember Artline avec Fire TV.
Attention toutefois, toutes les fonctions ne seront pas nécessairement accessibles gratuitement. Amazon précise que certains usages nécessiteront Alexa+ (inclus dans Prime) alors que des fonctions avancées liées aux caméras Ring pourront exiger un abonnement Ring Protect Pro ou Virtual Security Guard.
Alexa savait déjà allumer les lumières et surveiller la porte d’entrée. L’assistant d’Amazon pourra bientôt vous montrer ce qui s’est passé pendant votre absence sans devoir dérusher tous vos enregistrements vidéo. Du moins, si vous possédez un iPhone compatible pour cartographier votre domicile…