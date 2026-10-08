Amazon avait lancé Rufus, son premier assistant d’achat à base d’IA générative, en 2024. L’entreprise l’a remplacé le 13 mai par Alexa for Shopping, intégré à la barre de recherche du site, et a ouvert « About You » dans la foulée. Pour remplir chaque fiche, Amazon puise dans l’historique de commandes, les recherches, les listes d’envies, les avis rédigés par le client et ses échanges avec l’assistant. Dans son annonce, l’entreprise expliquait qu’une bonne connaissance des préférences de chacun était « fondamentale » pour lui recommander les bons produits. Si un client confie à Alexa que son levain, Doughy, doit être nourri toutes les douze heures, Amazon lui proposera les farines adaptées, selon l’exemple mis en avant par l’entreprise.

Amazon range ensuite ces informations dans des rubriques, notamment « Centres d’intérêt et loisirs » et « Maison et famille ». Dans la première, une cliente a lu qu’elle « ne fait pas facilement confiance aux gens ». Amazon a rangé « jure sous le coup de la peur » dans les loisirs d’un autre client, et d’autres internautes ont appris sur Threads qu’ils n’avaient pas la main verte. Mais prudence, indique XDA, car une partie de ces messages relève probablement de blagues générées par IA. Les membres de son équipe ont reçu des fiches plus banales, avec une préférence pour les couches Pampers ou pour les produits à l’effigie de licornes.

L’entreprise commet aussi des erreurs. Dans la fiche d’une rédactrice de Business Insider, Amazon a indiqué un mauvais prénom pour son conjoint, mais a bien repéré qu’elle renouvelait peu à peu son équipement de cuisine. Un client a découvert avec stupeur, dans sa fiche, des détails tirés de ses avis, puis a raconté sa surprise sur Reddit. Chaque client peut corriger une remarque ou la supprimer, mais il est impossible de désactiver la page, selon Fast Company. Amazon propose même d’enrichir la fiche avec ce que le client a confié à d’autres assistants IA. L’entreprise fournit pour cela une requête à soumettre au chatbot de son choix, puis demande de recopier la réponse dans « About You ».