Le dirigeant d’Epic Games affirme que son compte est toujours ouvert, mais que ses deux cartes graphiques NVIDIA ne lui ont pas été livrées. Selon son témoignage, après cet achat, même ses commandes habituelles auraient été acceptées, puis annulées juste avant la livraison.

Ces blocages pourraient venir d’un dysfonctionnement ou d’un dispositif destiné à freiner les achats des scalpers, ces personnes peu scrupuleuses qui profitent de la rareté de certains produits pour les revendre plus cher, dans un marché déjà marqué par la hausse du prix de la RAM. Rien ne permet toutefois d’établir leur origine ni de savoir si les deux clients ont été confrontés au même problème.

Si une commande est annulée sans explication, mieux vaut demander au service client ce qui bloque avant de multiplier les tentatives. Pour s’équiper en grande quantité de matériel IA (cartes graphiques, ordis, mémoire vive, etc.), répartir ses achats entre plusieurs revendeurs permet aussi de limiter la dépendance à un seul fournisseur. Enfin, espacer ses achats peut aussi sembler être une bonne précaution, mais rien ne permet ici d’affirmer que cela évitera les annulations chez Amazon.