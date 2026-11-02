Des acheteurs de cartes graphiques et de machines dédiées à l’IA dénoncent des annulations en série sur le site marchand. L’un d’eux assure même avoir perdu son compte après une vérification alors que Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, signale lui aussi des blocages.
Il attendait quatre ordinateurs NVIDIA, mais dit avoir reçu un avis de fermeture de son compte Amazon. L’utilisateur @nicksaraev explique sur X que ses commandes de DGX Spark, des machines destinées à faire tourner des modèles d’IA chez soi, ont toutes été annulées. Son récit relayé par Wccftech fait écho à celui de Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, qui évoque ses propres déboires après avoir tenté d’acheter deux cartes graphiques sur Amazon.
Quatre commandes et une vérification qui finit mal
Le 1er novembre, @nicksaraev dit avoir passé quatre commandes distinctes de DGX Spark, toutes annulées par Amazon. Il assure n’avoir jamais rencontré ce problème auparavant et décrit des demandes de vérification aux explications particulièrement floues.
L’affaire aurait ensuite pris une autre tournure. Le client a partagé un e-mail dans lequel Amazon indique avoir examiné son dossier et décidé de bannir son compte. Le message ne précise pas ce qui lui est reproché. Pour l’acheteur, le problème dépasse donc désormais la livraison de ses machines puisqu’il doit aussi comprendre pourquoi le distributeur lui refuse l’accès à son compte.
Tim Sweeney signale des annulations jusque sur ses achats habituels
Le dirigeant d’Epic Games affirme que son compte est toujours ouvert, mais que ses deux cartes graphiques NVIDIA ne lui ont pas été livrées. Selon son témoignage, après cet achat, même ses commandes habituelles auraient été acceptées, puis annulées juste avant la livraison.
Ces blocages pourraient venir d’un dysfonctionnement ou d’un dispositif destiné à freiner les achats des scalpers, ces personnes peu scrupuleuses qui profitent de la rareté de certains produits pour les revendre plus cher, dans un marché déjà marqué par la hausse du prix de la RAM. Rien ne permet toutefois d’établir leur origine ni de savoir si les deux clients ont été confrontés au même problème.
Si une commande est annulée sans explication, mieux vaut demander au service client ce qui bloque avant de multiplier les tentatives. Pour s’équiper en grande quantité de matériel IA (cartes graphiques, ordis, mémoire vive, etc.), répartir ses achats entre plusieurs revendeurs permet aussi de limiter la dépendance à un seul fournisseur. Enfin, espacer ses achats peut aussi sembler être une bonne précaution, mais rien ne permet ici d’affirmer que cela évitera les annulations chez Amazon.