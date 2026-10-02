L’IA locale continue de descendre doucement de son piédestal. NVIDIA annonce aujourd’hui une nouvelle déclinaison de son DGX Spark, son mini-PC pensé avant tout pour l’inférence, les agents IA et le développement en local. Cette fois, la machine se contente de 64 Go de mémoire unifiée, contre 128 Go sur la version que nous avions longuement testée cet été.

Cette nouvelle configuration sera disponible à partir du 23 octobre, exclusivement chez Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP et MSI, avec un tarif annoncé à partir de 4 999 dollars. Elle conserve le même cœur technologique : le GB10 Grace Blackwell Superchip, DGX OS, l’environnement CUDA et la pile logicielle NVIDIA dédiée à l’IA.