C'est la crème de la crème de la tech mondiale. Jensen Huang, patron de NVIDIA, a remis le nouveau fleuron de son entreprise à Elon Musk en main propre. Une mise en scène digne de Hollywood.
Lors de sa grande conférence annuelle en mars, le roi des processeurs présentait le GTX Spark, un produit de « la taille d'une feuille de papier origami et l'épaisseur d'un livre relié », qui « agit comme un moteur de fusée pour l'IA ». Il est disponible à la vente depuis ce 15 octobre, et quoi de mieux comme coup de com' que de l'offrir à l'homme le plus riche du monde ?
Le plus petit superordinateur et la plus grande fusée
Dans un billet de blog, NVIDIA explique que son P.-D.G s'est rendu à Starbase, le complexe industriel de SpaceX devenue un municipalité dans le Texas, afin d'échanger avec Elon Musk et de lui livrer un DGX Spark. Et le moment était parfaitement choisi : en plus de précéder la commercialisation du superordinateur, leur rencontre s'est produite juste avant le 11e vol test de la mégafusée Starship. « Imaginez livrer le plus petit superordinateur à côté de la plus grande fusée », a plaisanté Jensen Huang.
L'événement a été parfaitement scénarisé par l'entreprise la plus valorisée au monde : « Huang est arrivé en passant devant des rangées d'ingénieurs qui lui faisaient signe et lui souriaient. Quelques instants plus tard, Musk est apparu dans la cafétéria, saluant le personnel et distribuant des beignets et des chips aux enfants avant de prendre une part de pizza », conte-t-elle dans un billet de blog.
Il faut dire que l'association des deux hommes, figures prédominantes dans le paysage de la tech, est particulièrement lucrative : Elon Musk souhaite équiper ses supercalculateurs Colossus avec 1 million de GPU NVIDIA.
Mais c'est quoi DGX Spark, au juste ?
Le géant des puces promet que son ordinateur d'1,2 kilogramme est aussi puissant qu'une baie de serveurs. Et pour cause, il embarque un superprocesseur Grace Blackwell, capable d'atteindre 1 pétaflop de puissance IA. C'est tout bonnement colossal et suffisant pour faire tourner en local des modèles géants allant jusqu’à 200 milliards de paramètres.
Livré avec tout l'écosystème logiciel NVIDIA prêt à l'emploi, il peut servir à développer des agents IA, entraîner des modèles pour la vision et la robotique, ou encore créer des IA génératives sans passer par des serveurs. Plusieurs versions sont ainsi proposées par des fabricants comme Dell, HP, Lenovo, ASUS ou MSI, pour une somme allant, tout de même, autour des 3 000 à 4 300 dollars.