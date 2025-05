Chris Wright n'a en tout pas caché ses ambitions lors de la conférence de presse de présentation : « Ce sera une centrale d'innovation rapide qui transformera nos efforts pour développer des sources d'énergie abondantes et abordables ». Le secrétaire à l'Énergie en a profité pour comparer l'IA au « projet Manhattan de notre époque ». De quoi souligner un peu plus l'importance stratégique de cet investissement (dont on ignore les chiffres) pour maintenir la domination américaine dans la course mondiale à l'IA, face à la Chine notamment.