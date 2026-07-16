chandler282

Merci pour cet article très intéressant

J’ai personnellement commencé avec un Mac mini M4 Pro doté de 64 Go de RAM. Puis, souhaitant utiliser les autres logiciels que j’ai créés avec de l’IA embarquée, je suis passé au MacBook Pro M5 Max avec 128 Go de RAM.

J’ai développé une vingtaine de logiciels à ce jour, par exemple pour gérer mes mails, créer des images, analyser et synthétiser des dossiers médicaux, juridiques, successoraux, immobiliers ou financiers, dédoublonner, classer et ranger des dossiers personnels et professionnels dans mes documents ou mes clouds, créer et corriger du code en CLI ou sous forme de chat, analyser des documents et des photos, transcrire du texte, traduire, etc.

La solution personnelle que j’utilise nécessite souvent quatre, et parfois cinq petits modèles d’IA tournant en parallèle, chacun ayant une tâche spécifique : par exemple, un modèle de triage, un modèle de vision pour analyser les documents et images que je lui fournis ou qu’il trouve, un modèle d’arbitrage et d’analyse, un modèle d’embeddings et, parfois, un modèle superviseur qui fait office de manager pour les différents « agents » que sont les quatre autres modèles. N’étant pas développeur, je tâtonne encore, mais globalement, c’est fonctionnel et plutôt qualitatif.

J’ai même développé une solution me permettant de solliciter mon MacBook Pro à distance, à travers le cloud Apple. Depuis certaines applications personnelles que j’ai créées, je peux choisir soit de faire tourner de toutes petites IA locales directement sur mon iPhone ou mon iPad Pro, soit de les faire tourner à distance sur mon MacBook Pro. Et tout cela à travers le cloud

En tout cas, ça fait plaisir de voir quelqu’un s’intéresser à ce sujet qui me passionne depuis maintenant plus d’un an, lorsque j’ai commencé à utiliser des IA locales. Et ça m’a permis de découvrir le Gemma 4 26B, que je n’avais pas encore dans ma besace. Je vais donc refaire tous mes benchmarks afin de voir s’il apporte un réel gain chez moi : vitesse de lancement, nombre de tokens générés, qualité et score des réponses…

J’ajouterais un élément assez important : lorsqu’on charge un modèle sur un Mac, plusieurs logiciels peuvent ensuite le réutiliser à travers llama-server. Lorsque je m’en suis rendu compte, j’ai fait en sorte d’homogénéiser les modèles utilisés. On peut ainsi avoir trois, quatre ou cinq logiciels différents démarrés en même temps, utilisant les cinq mêmes modèles, sans surcharger davantage la RAM que si un seul logiciel était lancé

Merci encore pour cet article !