Coup d’envoi imminent pour les précommandes de la nouvelle configuration du Framework Desktop. Annoncée fin août, cette dernière combine pour rappel, un puissant Ryzen AI Max+ Pro 495 à un maximum de 192 Go de mémoire unifiée pour aller chatouiller les DGX Spark sur la gestion locale de grands modèles de langage.
Minisforum et son nouveau MS-S1 MAX-P495, ne sont pas les seuls à vouloir s’attaquer frontalement à NVIDIA et ses solutions DGX Spark pour la gestion locale de grands modèles de langage. En la matière, le chantre du PC réparable et évolutif qu’est Framework a lui aussi une carte en main, avec la nouvelle configuration de son Desktop, dévoilée fin août. On sait désormais quand la nouvelle mouture de ce mini-PC sera officiellement disponible en précommandes.
Coup d’envoi des précommandes le 30 septembre !
En l’occurrence, Framework a indiqué sur X que cette nouvelle mouture de l’appareil sera accessible en précommandes à compter du 30 septembre prochain, dans l’après-midi pour la France.
La marque indique sur X que cette nouvelle version du Framework Desktop viendra avec un emplacement PCIe x4 à extrémité ouverte (« open-ended slot », qui permet d’y insérer une carte x8 ou x16 plus grande), mais aussi avec un ventilateur Noctua préinstallé. De manière optionnelle, il est toujours possible d’opter pour une version pré-assemblée de l’engin, souligne Framework, qui indique que cette dernière peut être livrée avec Fedora préchargé.
Une machine taillée pour l’exploitation locale de LLM
Pour rappel, cette nouvelle configuration du Framework Desktop s’équipe d’une puissante puce Ryzen AI Max+ Pro 495, lancée au printemps par AMD, notamment à bord de mini-PC dévolus à la gestion locale de grands modèles d'IA.
Ce processeur combine une partie CPU Zen 5 à 16 cœurs / 32 threads, 40 unités de calculs RDNA 3.5 rassemblées dans une partie graphique intégrée Radeon 8065S, mais aussi un NPU développant à lui seul 55 TOPS de puissance de calcul dédiée à l’IA locale. Au total, le Ryzen AI Max+ Pro 495 délivre d’ailleurs 131 TOPS lorsqu’il combine son CPU, son iGPU et son NPU.
La puce est équipée ici d’un maximum de 192 Go de mémoire unifiée (LPDDR5X) délivrant 273 Go/s de bande passante dont 160 Go peuvent être alloués à l’iGPU (contre 96 Go au maximum pour le CPU).