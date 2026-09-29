En l’occurrence, Framework a indiqué sur X que cette nouvelle mouture de l’appareil sera accessible en précommandes à compter du 30 septembre prochain, dans l’après-midi pour la France.

La marque indique sur X que cette nouvelle version du Framework Desktop viendra avec un emplacement PCIe x4 à extrémité ouverte (« open-ended slot », qui permet d’y insérer une carte x8 ou x16 plus grande), mais aussi avec un ventilateur Noctua préinstallé. De manière optionnelle, il est toujours possible d’opter pour une version pré-assemblée de l’engin, souligne Framework, qui indique que cette dernière peut être livrée avec Fedora préchargé.