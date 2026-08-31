Cette nouvelle puce peut en effet embarquer jusqu'à 192 Go de mémoire unifiée et s'appuyer sur une bande passante théorique de 273 Go/s grâce à de la mémoire vive LPDDR5X -8533. De quoi offrir au Framework Desktop une bande passante mémoire 6,6% plus généreuse que celle proposée actuellement par sa configuration la plus haut de gamme.

Cette dernière s'articule pour l'instant autour d'une puce Ryzen AI Max+ 395, « limitée » (notez bien les guillemets) à un maximum de 128 Go de mémoire vive LPDDR5X-8000 profitant de 256 Go/s de bande passante mémoire.

L'écart entre ces puces « Strix Halo » et « Gorgon Halo » en la matière devrait permettre aux meilleures moutures du Framework Desktop de développer des performances encore un peu plus solides en termes de gestion locale des grands modèles de langage. Un domaine pour lequel l'appareil est d'ores et déjà très apprécié.