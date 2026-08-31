Framework mentionne désormais, sur la page officielle de son Framework Desktop, l'arrivée imminente d'une nouvelle option Ryzen AI Max+ PRO 495 pour son mini-PC modulaire. Cette puce AMD « Gorgon Halo » offre avant tout plus de mémoire vive embarquée et une bande passante plus généreuse. On fait le point.
Le Framework Desktop passera très bientôt à « Gorgon Halo »
Cette nouvelle puce peut en effet embarquer jusqu'à 192 Go de mémoire unifiée et s'appuyer sur une bande passante théorique de 273 Go/s grâce à de la mémoire vive LPDDR5X -8533. De quoi offrir au Framework Desktop une bande passante mémoire 6,6% plus généreuse que celle proposée actuellement par sa configuration la plus haut de gamme.
Cette dernière s'articule pour l'instant autour d'une puce Ryzen AI Max+ 395, « limitée » (notez bien les guillemets) à un maximum de 128 Go de mémoire vive LPDDR5X-8000 profitant de 256 Go/s de bande passante mémoire.
L'écart entre ces puces « Strix Halo » et « Gorgon Halo » en la matière devrait permettre aux meilleures moutures du Framework Desktop de développer des performances encore un peu plus solides en termes de gestion locale des grands modèles de langage. Un domaine pour lequel l'appareil est d'ores et déjà très apprécié.
Un prix qui fait frémir avant même son annonce…
Côté CPU et GPU, le Ryzen AI Max+ PRO 495 évolue, par contre, très peu par rapport à son prédécesseur. Le nouveau processeur mobile d’AMD conserve en effet une configuration à 16 cœurs / 32 threads sous architecture Zen 5, ainsi qu'un iGPU Radeon 8065S regroupant toujours 40 unités de calcul sous architecture RDNA 3.5. Par rapport à « l’ancien » Max+ 395 et sa Radeon 8060S, le Max+ PRO 495 gagne par contre 100 MHz de fréquence CPU et 100 MHz de fréquence GPU pour délivrer un peu plus de performances en calcul et en jeu.
Reste maintenant à savoir quel sera le tarif de cette mouture Ryzen AI Max+ PRO 495 / 192 Go du Framework Desktop, et quand elle sera lancée. On subodore un prix particulièrement élevé pour cette nouvelle version de l'appareil, sa configuration actuelle la plus haut de gamme (Ryzen AI Max+ 395 / 128 Go) étant déjà affichée en France à 3 889 euros, sans SSD ni accessoires.
Quant à la date de lancement, d'autres constructeurs (dont GMKTec, souligne VideoCardz) font état d'un embargo d'AMD fixé au 5 septembre prochain pour sa nouvelle puce « Gorgon Halo ». Il se peut donc que Framework dégaine rapidement après, avec une ouverture des précommandes pour le Framework Desktop. Réponse dans quelques jours.
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