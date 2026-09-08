Il y avait quelque chose de paradoxal dans la salle de briefing de NVIDIA, au Studio 14 à quelques minutes du coeur battant de l’IFA : sur un premier laptop, Doom: The Dark Ages tournait en path tracing, avec le DLSS et le HDR activés. Juste à côté, une autre machine faisait tourner localement un modèle de 35 milliards de paramètres, sans jamais solliciter le cloud. Pourtant, les deux reposent sur la même architecture ARM et exécutent Windows 11 grâce à une couche d’émulation. Quelque chose d’impensable il y a quelques mois.

Annoncée au Computex, la plateforme RTX Spark entend justement démontrer que ce grand écart n’en est pas vraiment un. J’ai pu prendre en main les machines de Lenovo, Microsoft et ASUS concernant la partie gaming, pour les démonstrations consacrées à l’IA et aux usages créatifs, en revanche, NVIDIA et Microsoft sont restés aux commandes.