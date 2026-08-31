Lors de sa conférence de résultats, ASUS a révélé que ses partenaires de distribution ont pré-commandé l’intégralité des envois disponibles de laptops RTX Spark. Chez MSI, le tableau est similaire : le premier lot de machines équipées de la version « N1X » du RTX Spark est presque épuisé, et le directeur des produits de l’entreprise, Peng Renfang, confirme des commandes actives en Chine, à Taïwan et aux États-Unis. Les deux acteurs cherchent désormais à obtenir davantage de chipsets auprès de NVIDIA. Pour des appareils qui n’ont pas encore atteint le grand public, c’est un démarrage qui ressemble davantage à celui d’une console en édition limitée qu’à un segment PC ordinaire.