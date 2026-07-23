La chose était prévisible, elle est désormais officielle. On apprend cette semaine qu'ASUS et MSI lanceront leurs PC portables RTX Spark dès cet automne, avant leurs concurrents et compatriotes Acer et Gigabyte… dont les machines RTX Spark arriveront plus tard, sous la forme de mini-PC.
Au petit jeu de qui dégainera le plus vite son PC RTX Spark, ASUS et MSI seront parmi les premiers. Mieux, ils seront devant leurs compatriotes taïwanais Acer et Gigabyte. De nouvelles informations, malheureusement ténues, suggèrent en effet que les ASUS ProArt P14 / P16 et le MSI Prestige N16 Flip AI+ (premier PC portable convertible sous RTX Spark) arriveront sur le marché cet automne, avant qu'Acer et Gigabyte n'aient eu le temps de leur opposer la moindre résistance.
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Acer et Gigabyte à la traîne ?
Cela dit, Acer et Gigabyte n'auront pas tout à fait les mains vides cette année. On sait en effet depuis quelques semaines que les deux constructeurs commercialiseront des mini-PC RTX Spark aux côtés de Dell, HP, Lenovo, MSI et ASUS (encore eux), mais leurs machines arriveront sur le marché après les PC portables d'ASUS et MSI. Un décalage qui pourrait coûter cher à Acer et Gigabyte sur un marché où tout va très vite… et sur de nouveaux produits particulièrement attendus.
« L'IA agentique fait officiellement son entrée sur les PC. NVIDIA a annoncé lors du SIGGRAPH 2026 que ses systèmes d'IA de nouvelle génération, basés sur la plateforme RTX Spark, seraient disponibles cet automne, avec ASUS et MSI en tête, suivis par Acer et Gigabyte », rapporte le média taïwanais Ctee cette semaine.
Des mini-PC évoqués… sans tellement plus de détails
Reste maintenant à savoir si Acer et Gigabyte se contenteront uniquement de mini-PC RTX Spark, ou si les deux marques emboîteront le pas de leurs concurrents en dévoilant dans les prochains mois leurs propres modèles de PC portables. Rien ne nous permet dans l'immédiat d'en savoir plus.
Pour rappel, les puces RTX Spark de NVIDIA devraient être déclinées en deux versions différentes, l'une équipée d'un CPU à 20 cœurs et d'une partie GPU Blackwell regroupant 6144 cœurs CUDA. La seconde serait pour sa part limitée à 18 cœurs CPU et 5120 cœurs CUDA côté GPU. Leur lancement est attendu cet automne 2026 sur le haut et le très haut de gamme.