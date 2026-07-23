Cela dit, Acer et Gigabyte n'auront pas tout à fait les mains vides cette année. On sait en effet depuis quelques semaines que les deux constructeurs commercialiseront des mini-PC RTX Spark aux côtés de Dell, HP, Lenovo, MSI et ASUS (encore eux), mais leurs machines arriveront sur le marché après les PC portables d'ASUS et MSI. Un décalage qui pourrait coûter cher à Acer et Gigabyte sur un marché où tout va très vite… et sur de nouveaux produits particulièrement attendus.

« L'IA agentique fait officiellement son entrée sur les PC. NVIDIA a annoncé lors du SIGGRAPH 2026 que ses systèmes d'IA de nouvelle génération, basés sur la plateforme RTX Spark, seraient disponibles cet automne, avec ASUS et MSI en tête, suivis par Acer et Gigabyte », rapporte le média taïwanais Ctee cette semaine.