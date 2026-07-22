On le savait déjà plus ou moins, les RTX Spark seront déclinées en deux variantes disposant de spécifications bien distinctes. Aujourd'hui, des informations contenues dans des pilotes graphiques consacrés à Windows 11 nous permettent justement d'en apprendre plus à ce propos.
Annoncée en grande pompe par NVIDIA dès l'ouverture du Computex 2026, la puce RTX Spark se déclinera bien en deux configurations distinctes. C'est ce que révèle du code contenu dans des pilotes graphiques GeForce voués à Windows 11 , que le site spécialisé Windows Latest a consciencieusement épluché.
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Deux RTX Spark… avec un nombre de cœurs CUDA bien différent
Dans le détail, tout part en effet des premiers drivers graphiques GeForce dédiés aux RTX Spark (v. 616.00). Ces derniers ont été déployés par NVIDIA au travers d'une Preview consacrée aux développeurs… mais les plus curieux l'ont évidemment observée à la loupe. Windows Latest s'est plus particulièrement penché sur l'un de ses fichiers, intitulé « nv_surface_woa.inf ». Ce dernier contient toutes les informations disponibles sur le périphérique que le pilote doit justement prendre en charge.
C'est dans ce fichier « .inf » que tout est dit. On y découvre en effet une mention à la puce NVIDIA RTX Spark N1X et son architecture graphique Blackwell, qui est en l'occurrence présentée en deux configurations : la première regrouperait 6144 cœurs CUDA ; tandis que la seconde s'en tiendrait à 5120 cœurs CUDA.
Des différences côté CPU aussi ?
Nous avons vraisemblablement sous les yeux les premières informations relatives à la mouture haut de gamme et à la configuration de base de la puce RTX Spark, dont on pressent depuis des mois qu'elle sera déclinée en deux versions distinctes.
Pour vous donner quelques repères, la RTX 5070 de bureau est elle aussi équipée de 6144 cœurs CUDA (au même titre que la RTX 3080 mobile d'ailleurs). Pour trouver une équivalence à la mouture la moins rapide de la RTX Spark, il faut par contre regarder du côté de la RTX 3070 mobile, qui comprenait elle aussi 5120 cœurs CUDA.
Comme le souligne WCCFTech, la RTX Spark équipée d'un GPU à 6144 cœurs CUDA serait, selon d'autres informations, couplée à une partie CPU MediaTek regroupant pour sa part 20 cœurs et 48 multiprocesseurs de streaming ; tandis que la variante moins performante serait assortie d’un CPU à 18 cœurs et 40 multiprocesseurs de streaming. Ces deux configurations devraient néanmoins pouvoir compter, l'une comme l'autre, sur un maximum de 128 Go de mémoire vive LPDDR5X.