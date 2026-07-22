Nous avons vraisemblablement sous les yeux les premières informations relatives à la mouture haut de gamme et à la configuration de base de la puce RTX Spark, dont on pressent depuis des mois qu'elle sera déclinée en deux versions distinctes.

Pour vous donner quelques repères, la RTX 5070 de bureau est elle aussi équipée de 6144 cœurs CUDA (au même titre que la RTX 3080 mobile d'ailleurs). Pour trouver une équivalence à la mouture la moins rapide de la RTX Spark, il faut par contre regarder du côté de la RTX 3070 mobile, qui comprenait elle aussi 5120 cœurs CUDA.

Comme le souligne WCCFTech, la RTX Spark équipée d'un GPU à 6144 cœurs CUDA serait, selon d'autres informations, couplée à une partie CPU MediaTek regroupant pour sa part 20 cœurs et 48 multiprocesseurs de streaming ; tandis que la variante moins performante serait assortie d’un CPU à 18 cœurs et 40 multiprocesseurs de streaming. Ces deux configurations devraient néanmoins pouvoir compter, l'une comme l'autre, sur un maximum de 128 Go de mémoire vive LPDDR5X.