Pour rappel, LegacyHive a été dévoilée par Nightmare Eclipse, qui enchaîne depuis avril les divulgations de failles Windows, parmi lesquelles BlueHammer, RedSun et RoguePlanet. Le chercheur reproche à Microsoft de mal gérer les signalements et de laisser traîner les procédures de divulgation coordonnée. Pour mettre l’entreprise sous pression, il publie désormais ses découvertes et leurs preuves de concept sans attendre la mise à disposition de correctifs.

C’est exactement ce qui s’est passé avec LegacyHive. La faille touche le service chargé de gérer les profils utilisateurs de Windows. Un compte standard peut l’exploiter pour accéder au profil d’un autre utilisateur, y récupérer des informations sensibles ou modifier les programmes exécutés lors de sa prochaine connexion. Si le compte visé dispose de droits administrateur, l’attaquant peut ainsi obtenir des privilèges plus élevés.

Faute de solution officielle, ACROS Security a publié un micropatch gratuit via 0patch, sa plateforme spécialisée dans les correctifs provisoires pour les failles encore non prises en charge par les éditeurs. La protection couvre Windows 10 à partir de la version 2004, Windows 11 et Windows Server 2022 ou ultérieur. Elle nécessite néanmoins de créer un compte 0patch et d’installer son agent sur les machines concernées.