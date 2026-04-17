Foire aux questions

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Que signifie « élévation de privilèges locale » et pourquoi l’accès SYSTEM est-il critique sur Windows ?

Une élévation de privilèges locale (Local Privilege Escalation, LPE) permet à un attaquant déjà présent sur une machine (compte limité, session utilisateur, service compromis) de gagner des droits plus élevés. Le niveau SYSTEM est le plus puissant sur Windows : il permet de modifier des fichiers et services protégés, de manipuler la sécurité locale et d’agir au-dessus des comptes administrateurs classiques. Concrètement, obtenir SYSTEM facilite la persistance (démarrage automatique), le désarmement de protections et le mouvement latéral dans un domaine. Le fait que la machine soit « à jour » ne protège pas si la faille touche un composant intégré comme l’antivirus.

Comment l’infrastructure cloud de Microsoft Defender peut-elle conduire à une réécriture de fichier exploitable ?

Microsoft Defender s’appuie sur des mécanismes cloud (télémétrie, réputation, analyse) pour décider rapidement si un fichier est suspect. Dans certains flux, l’outil peut manipuler le fichier sur disque, par exemple pour le neutraliser, le restaurer ou le « remédier ». Le risque apparaît si l’action de réécriture ne garantit pas strictement la destination finale : si un attaquant arrive à faire pointer la réécriture vers un autre chemin, il peut provoquer un écrasement. C’est précisément ce type de confusion de cible (où écrire) qui transforme une action de défense en primitive d’écriture détournable.

Pourquoi l’écrasement d’un exécutable système mène-t-il à l’exécution de code avec les droits SYSTEM ?

De nombreux exécutables et services Windows sont lancés automatiquement par le système, souvent avec des privilèges élevés (SYSTEM). Si un attaquant parvient à remplacer un binaire légitime par un binaire modifié, le prochain lancement exécute le code malveillant à la place du code attendu. Comme le lancement est effectué par Windows ou par un service, les droits hérités sont ceux de SYSTEM, pas ceux de l’utilisateur initial. Ce scénario est une forme de « hijacking » par remplacement de binaire, particulièrement dangereux car il s’intègre aux mécanismes normaux de démarrage et de maintenance.