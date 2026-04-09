BlueHammer appartient à une catégorie de failles particulièrement utiles dans une chaîne d’attaque. Il ne s’agit pas d’un bug permettant de pénétrer à distance sur une machine, mais d’une vulnérabilité capable de faire basculer une compromission déjà engagée vers un niveau de contrôle beaucoup plus élevé. Autrement dit, un attaquant qui dispose déjà d’un accès local peut s’en servir pour renforcer très nettement ses droits sur le système, jusqu’aux privilèges SYSTEM dans certains cas.

D’après Will Dormann, analyste chez Tharros cité par BleepingComputer, l’exploit combine un TOCTOU (un décalage exploitable entre une vérification et l’action qui suit) et une confusion de chemin d’accès (qui permet de tromper le système sur le fichier réellement visé). L’ensemble permettrait notamment d’accéder à la base SAM de Windows, qui contient les empreintes des mots de passe des comptes locaux, puis d’élever les privilèges jusqu’à ouvrir un shell SYSTEM, soit le niveau de contrôle le plus élevé sur la machine.

Le code publié sur GitHub n’est toutefois pas irréprochable. Son auteur a lui-même reconnu que le PoC contenait des bugs susceptibles d’en limiter la fiabilité, et plusieurs essais ont montré qu’il ne se comportait pas de manière identique selon les configurations, en particulier sur Windows Server. Il reste néanmoins exploitable dans certains scénarios, ce que plusieurs chercheurs ont confirmé.