RASMan gère les connexions VPN et accès distants sur tous les systèmes Windows modernes. Son importance stratégique transforme cette faille apparemment anodine en véritable bombe à retardement. Le problème réside dans un défaut de codage classique : le service traverse une liste chaînée circulaire qui devrait s'arrêter après un tour complet. Sauf que si un pointeur devient nul, la boucle ne peut plus s'interrompre. Résultat : accès mémoire invalide, crash instantané du service.

Cette faille prend tout son sens quand on la met en perspective avec CVE-2025-59230, une élévation de privilèges corrigée par Microsoft en octobre dernier. Cette vulnérabilité, déjà exploitée activement en conditions réelles, nécessite une condition précise pour fonctionner : RASMan doit être arrêté. L'attaquant peut alors usurper l'identité du service sur un point d'accès RPC et obtenir les privilèges système.​

La nouvelle faille dévoilée en décembre devient ainsi le chaînon manquant : elle permet de forcer l'arrêt de RASMan à volonté, libérant le chemin vers l'exploitation de CVE-2025-59230. Un combo gagnant pour les pirates, un cauchemar pour les administrateurs. Face au mutisme de Redmond, ACROS Security a décidé de passer à l'action. Via sa plateforme 0patch, l'entreprise slovène propose un correctif gratuit accessible immédiatement. Ce service de micropatching fonctionne différemment des mises à jour classiques : le correctif s'injecte directement en mémoire, sans modifier les fichiers système ni nécessiter de redémarrage.​