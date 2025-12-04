À l’époque, Microsoft avait estimé que cette « petite » faiblesse ne méritait pas de figurer dans sa liste de priorités, promettant vaguement qu’elle se pencherait un jour sur la question, sans s’engager davantage. Entre-temps, la découverte de Trend Micro a rejoint le catalogue du NIST et s’est retrouvée gratifiée d’un score CVSS de 7,8. Oui, 7,8. Pour un « simple défaut d’affichage », ça fait beaucoup.

Difficile de savoir si l'actualisation du score de gravité a servi de déclencheur, mais les faits sont là. Quelques semaines plus tard, la mise à jour de novembre contient une petite surprise. Windows 11 affiche désormais l’intégralité du champ Cible dans les propriétés d’un raccourci. Fin des chaînes tronquées à 260 caractères, et fin des commandes malveillantes repoussées hors champ, donc. Une atténuation discrète, certes, mais toujours pas un correctif.

Microsoft n’a d’ailleurs jamais présenté cette modification comme un correctif de sécurité. Elle ne figure dans aucun billet, n’apparaît pas dans la liste des failles officiellement patchées et n’a fait l’objet d’aucun commentaire public. Ce sont les chercheurs d’ACROS Security qui ont fini par remonter l’information, en constatant eux-mêmes le changement sur leurs PC.

En tout état de cause, Redmond n’en démord pas et estime que la responsabilité revient aux avertissements existants et au comportement de l’utilisateur final. Dans la mesure où personne (ou presque) ne contrôle jamais les propriétés des liens de raccourcis, autant coller un pansement sur une hémorragie. Une logique de discours qui a fini par pousser ACROS à s’emparer du problème pour de bon, et à publier un patch non officiel qui limite la longueur des chaînes inscrites dans ce fameux champ Cible et signale immédiatement les raccourcis suspects.

Détail qui n’en est pas un, toutefois : ce correctif n’est accessible qu’aux abonnés PRO et Enterprise de la plateforme 0patch. Pour les autres… il faudra continuer à serrer les dents.