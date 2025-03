Depuis 2017, des groupes de cyberespionnage liés à la Corée du Nord, la Russie, la Chine et l’Iran exploitent une faille dans les fichiers de raccourci Windows (*.LNK) pour infiltrer des gouvernements, des banques et des infrastructures critiques. Pourtant, malgré l’alerte lancée par Trend Micro, Microsoft traîne les pieds. À ses yeux, il ne s’agirait que d’un problème d’affichage dans l’interface utilisateur, et non d’un risque de sécurité réel. L’entreprise refuse donc de le corriger dans l’immédiat, alors même que les preuves d’une exploitation massive s’accumulent.