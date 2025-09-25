Pour comprendre de quoi il retourne, il faut d’abord rappeler que le système Windows Error Reporting (WER) est le service chargé d’envoyer à Microsoft des rapports de crash destinés à faciliter le diagnostic. En clair, lorsqu’une application plante, c’est lui qui collecte les informations techniques pour comprendre ce qui s’est passé.

Dans la majorité des cas, ce travail est assuré par le processus classique WerFault.exe , qui prend en charge les applications ordinaires. Mais certains programmes jugés sensibles, comme les antivirus ou les services d’authentification, sont traités par un exécutable spécial, WerFaultSecure.exe . Plus puissant, il bénéficie d’autorisations renforcées qui lui permettent d’accéder à leur mémoire pour analyser leur état.

Pour créer ces rapports, WerFaultSecure s’appuie sur la fonction MiniDumpWriteDump , une API Windows qui permet de capturer un instantané de la mémoire d’un programme. Pour garantir un état cohérent pendant cette opération, elle met d’abord temporairement en pause toutes les tâches en cours du logiciel ciblé, qui reprend ensuite son activité une fois la copie effectuée.

Or, c’est précisément ce fonctionnement qu’exploite EDR-Freeze, l’outil développé par TwoSevenOneThree. Au lieu d’attendre qu’un programme plante naturellement, il déclenche WerFaultSecure pour générer un rapport sur l’EDR ciblé, puis interrompt l’opération au moment où la cible est mise en pause. Le processus chargé de le réactiver à l’issue de l’opération étant stoppé, l’antivirus reste alors figé dans cet état suspendu.

Contrairement aux méthodes classiques qui reposent sur l’importation de pilotes vulnérables pour obtenir un accès au noyau, ce procédé exploite donc un enchaînement logique prévu par Microsoft et reste confiné à l’espace utilisateur. Une technique plus simple, qui a permis au chercheur de mettre Microsoft Defender hors service sur Windows 11 24H2.