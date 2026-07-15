Parmi les failles corrigées ce mois-ci, trois sont considérées comme des zero-days. Deux d’entre elles ont déjà été utilisées dans des attaques.

La première, CVE-2026-56155, touche Active Directory Federation Services, le service de Microsoft qui centralise l’authentification et permet d’accéder à plusieurs applications avec un même compte. Un attaquant déjà authentifié sur le serveur peut profiter de contrôles d’accès trop permissifs pour obtenir des droits plus élevés et accéder à des fonctions réservées à l’administration. Microsoft confirme son exploitation, sans donner de détails sur les attaques observées.

Également exploitée, CVE-2026-56164 concerne SharePoint Server. Elle permet à un attaquant distant et non authentifié de contourner la protection d’une fonction sensible. Il peut alors effectuer des actions normalement réservées à un compte plus privilégié, avec à la clé un accès élargi aux données et aux réglages du serveur, voire un point d’appui pour poursuivre son attaque dans le réseau de l’entreprise.

La troisième zero-day, CVE-2026-50661, permet de contourner BitLocker et d’accéder aux données chiffrées d’un ordinateur, à condition d’avoir un accès physique à la machine. Elle avait déjà été divulguée publiquement, mais Microsoft ne signale aucune exploitation active pour le moment.