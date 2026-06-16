Avant de parler de la clé, il faut parler de la fonctionnalité elle-même. Si vous ne le saviez pas encore, BitLocker est l’outil de chiffrement de disque intégré à Windows. Son rôle consiste à empêcher l’accès aux données stockées sur le PC si la machine est volée, démontée ou modifiée.

Au démarrage, Windows contrôle donc plusieurs indicateurs liés au matériel et aux paramètres de sécurité, parmi lesquels le TPM, le BIOS/UEFI et Secure Boot. Si ces repères correspondent aux informations enregistrées par BitLocker, le disque est déverrouillé et la session s’ouvre.

Quand tout se passe comme prévu, vous n’avez donc pas besoin de clé de récupération. Elle ne devient nécessaire que lorsque cette vérification échoue, ce qui peut arriver après une mise à jour, une modification du TPM, de Secure Boot, du BIOS ou de l’UEFI, un changement de carte mère, une réinitialisation, ou parfois un bug lié à une mise à jour défectueuse du système. Windows réclame alors une suite de 48 chiffres générée lors de l’activation du chiffrement et associée au disque protégé.

Aussi angoissant soit-il, l’écran bleu de récupération BitLocker ne signe pas forcément la perte de vos données. Il indique que Windows ne déverrouillera pas le disque sans cette clé. D’où l’importance de la conserver ailleurs que sur le PC qui pourrait un jour l’exiger.