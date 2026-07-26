Images, PDF, vidéos, documents Office : Peek, l’un des modules PowerToys, permet d’en afficher le contenu d’une pression sur la barre d’espace, sans les ouvrir. On vous explique comment le configurer pour gagner du temps dans l’Explorateur.
Vous cherchez la bonne capture d’écran dans un dossier qui en contient cinquante, une facture parmi une pile de PDF ou cette vidéo au nom générique dont vous ne vous souvenez absolument pas. À chaque tentative, le même ballet : double-clic, ouverture du fichier, vérification du contenu, fermeture, fichier suivant. Décourageant.Windows 11 dispose bien d’un volet de visualisation dans l’Explorateur, mais celui-ci reste coincé sur le côté de la fenêtre et ne se prête pas toujours très bien à une consultation rapide. PowerToys propose une solution bien mieux pensée avec Peek, qui permet de parcourir le contenu d’un dossier sans ouvrir une ribambelle d’applications au passage.
Peek, l’aperçu express qui manque à l’Explorateur de fichiers
Peek, ou « Aperçu » en français, est un module de PowerToys conçu pour afficher rapidement le contenu d’un élément sans l’ouvrir dans son logiciel habituel. Son fonctionnement tient littéralement en deux actions : sélectionnez un élément dans l’Explorateur, puis appuyez sur la barre d’espace. Une fenêtre flottante apparaît aussitôt, sur le même principe que la fonction Quick Look de macOS.
L’outil prend en charge les types de fichiers les plus courants, notamment les images, les vidéos, les documents Office, les pages web, ainsi que les fichiers texte, Markdown et plusieurs formats utilisés pour le développement. Il peut aussi afficher un récapitulatif du contenu d’un dossier, avec le nombre d’éléments qu’il contient et l’espace qu’ils occupent.
Lorsque l’aperçu est ouvert, les flèches directionnelles permettent de passer d’un élément à l’autre sans refermer la fenêtre. Vous n’êtes toutefois pas obligé de parcourir l’intégralité du répertoire. En sélectionnant plusieurs éléments avant de lancer l’aperçu, la navigation reste limitée à ce groupe. Une fois le bon élément repéré, appuyez sur Entrée pour l’ouvrir dans l’application associée. Simple, rapide et nettement moins pénible que le double-clic à répétition.
Comment prévisualiser ses fichiers sans plisser les yeux avec Peek
Avant de pouvoir utiliser Peek, commencez par télécharger et installer Microsoft PowerToys. Vous pouvez aussi passer par WinGet. Ouvrez le Terminal Windows, saisissez la commande suivante, puis validez avec Entrée :
winget install --id Microsoft. PowerToys --source winget
Une fois l’installation terminée, lancez PowerToys. Dans le volet de gauche, repérez la rubrique Gestion de fichiers, puis sélectionnez Peek (ou Aperçu).
Activez le module à l’aide de l’interrupteur affiché en haut de la page, s’il ne l’est pas déjà.
Dans la section Activation, laissez Espace comme méthode d’activation. C’est le raccourci proposé par défaut et, surtout, le plus pratique : il suffit ensuite de sélectionner un élément dans l’Explorateur et d’appuyer sur la barre d’espace pour en afficher l’aperçu. Vous pouvez bien sûr choisir une combinaison personnalisée, à condition qu’elle ne soit pas déjà utilisée par un autre logiciel.
Un peu plus bas, vérifiez que l’option Toujours exécuter sans élévation est activée. Peek fonctionne ainsi sans privilèges administrateur, même lorsque PowerToys a été lancé en tant qu’administrateur, ce qui facilite notamment l’accès aux fichiers stockés sur des partages réseau.
Évitez également de désactiver la confirmation avant suppression. Peek permet d’envoyer l’élément affiché dans la Corbeille avec la touche Suppr ; cette étape supplémentaire limite les mauvaises manipulations pendant la navigation.
Le reste dépend surtout de vos habitudes. Activez Fermer automatiquement la fenêtre Aperçu après avoir perdu le focus si vous utilisez Peek pour jeter un œil rapide à un fichier avant de passer à autre chose. Laissez l’option désactivée si vous préférez conserver l’aperçu ouvert pendant que vous consultez une autre fenêtre.
L’option Afficher l’info-bulle d’aperçu du fichier fait apparaître quelques informations sur le fichier prévisualisé lorsque vous survolez la fenêtre. Pratique pour contrôler rapidement son nom, son type ou sa taille, un peu moins si l’encart finit par masquer ce que vous regardez.
Tout est prêt. Ouvrez l’Explorateur de fichiers, rendez-vous dans le dossier de votre choix et sélectionnez l’élément à consulter. Appuyez sur la barre d’espace : Peek s’ouvre aussitôt au premier plan. Vous pouvez alors déplacer et redimensionner la fenêtre jusqu’à obtenir un affichage confortable.
Une fois la bonne taille trouvée, cliquez sur l’icône en forme d’épingle dans la barre supérieure. Peek conservera ainsi sa position et ses dimensions lorsque vous passerez d’un élément à l’autre. Sans épinglage, la fenêtre ajuste son format au contenu affiché et reprend ses dimensions par défaut au fichier suivant.
Utilisez ensuite les flèches directionnelles pour parcourir le dossier. Pour limiter la navigation à quelques éléments, sélectionnez-les au préalable dans l’Explorateur avec les touches Ctrl ou Maj, puis relancez Peek. Une fois le bon fichier repéré, appuyez sur Entrée ou cliquez sur Ouvrir avec pour le lancer dans son application habituelle. Une nouvelle pression sur la barre d’espace referme l’aperçu.
Enfin, pressez la touche Suppr pour envoyer l’élément affiché dans la Corbeille. Peek passe ensuite automatiquement au suivant.
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Nos astuces pour mieux maîtriser PowerToys
FancyZones n’est qu’un des nombreux outils intégrés à Microsoft PowerToys. Au fil de nos tutos, nous vous expliquons comment tirer parti de cette boîte à outils gratuite pour rendre Windows 11 plus agréable au quotidien : organiser vos fenêtres, lancer plus vite vos applications, retrouver des fichiers, gagner du temps au clavier ou automatiser quelques gestes répétitifs.
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