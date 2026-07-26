Peek, ou « Aperçu » en français, est un module de PowerToys conçu pour afficher rapidement le contenu d’un élément sans l’ouvrir dans son logiciel habituel. Son fonctionnement tient littéralement en deux actions : sélectionnez un élément dans l’Explorateur, puis appuyez sur la barre d’espace. Une fenêtre flottante apparaît aussitôt, sur le même principe que la fonction Quick Look de macOS.

L’outil prend en charge les types de fichiers les plus courants, notamment les images, les vidéos, les documents Office, les pages web, ainsi que les fichiers texte, Markdown et plusieurs formats utilisés pour le développement. Il peut aussi afficher un récapitulatif du contenu d’un dossier, avec le nombre d’éléments qu’il contient et l’espace qu’ils occupent.

Lorsque l’aperçu est ouvert, les flèches directionnelles permettent de passer d’un élément à l’autre sans refermer la fenêtre. Vous n’êtes toutefois pas obligé de parcourir l’intégralité du répertoire. En sélectionnant plusieurs éléments avant de lancer l’aperçu, la navigation reste limitée à ce groupe. Une fois le bon élément repéré, appuyez sur Entrée pour l’ouvrir dans l’application associée. Simple, rapide et nettement moins pénible que le double-clic à répétition.