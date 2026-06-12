Comment ajouter le calendrier à Google Agenda ?

Pour importer un fichier .ics dans Google Agenda, la procédure se déroule intégralement depuis l'interface web du service.

Depuis le menu latéral, cliquez sur l'icône en forme de roue dentée ("Paramètres"), puis sélectionnez "Importer et exporter". Une section dédiée s'affiche : choisissez "Importer", sélectionnez votre fichier .ics depuis votre appareil, puis validez. Google Agenda accepte les fichiers au format iCalendar, qu'il s'agisse d'un événement isolé ou d'un calendrier entier exporté depuis une autre application.

Une fois l'importation confirmée, les événements s'intègrent automatiquement au calendrier de votre choix, par défaut celui associé à votre compte Google. À noter : cette procédure est réservée à la version navigateur. L'application mobile Google Agenda sur Android et iOS ne propose pas de fonctionnalité d'import de fichiers. Si vous recevez un fichier .ics en pièce jointe via Gmail, un bouton "Ajouter à Agenda" apparaît directement sous la pièce jointe, ce qui simplifie encore la démarche.

Comment ajouter le calendrier sur Android ?

Sur Android, l'import d'un fichier .ics ne dispose pas de point d'entrée universel, dans la mesure où le système n'intègre pas de gestionnaire de calendrier natif au sens strict. La procédure dépend donc de l'application installée sur votre appareil. Si vous utilisez Google Agenda - ce qui est le cas sur la grande majorité des smartphones Android - appuyez sur le fichier .ics depuis votre gestionnaire de fichiers ou depuis une pièce jointe reçue par e-mail : l'application s'ouvre alors et propose directement d'importer l'événement ou le calendrier dans votre compte Google.

Si vous avez opté pour une application tierce comme Proton Calendar ou Samsung Calendar, le comportement varie selon les implémentations. Proton Calendar, par exemple, permet d'importer un fichier .ics depuis son interface en passant par le menu latéral, via l'option dédiée à l'import. Samsung Calendar, présent sur les appareils Galaxy, reconnaît quant à lui les fichiers .ics à l'ouverture directe depuis le gestionnaire de fichiers de l'interface One UI. Dans tous les cas, si aucune application installée ne revendique l'ouverture de ce type de fichier, il peut être nécessaire de définir manuellement l'application par défaut depuis les paramètres système d'Android.

Comment ajouter le calendrier sur Mac et iPhone ?

Sur macOS, l'ajout d'un fichier .ics dans l'application Calendrier d'Apple est particulièrement direct : il suffit de double-cliquer sur le fichier depuis le Finder pour que Calendrier s'ouvre et propose une fenêtre de confirmation. Vous validez, et les événements s'intègrent immédiatement au calendrier sélectionné. Il est également possible de passer par "Fichier" > "Importer..." depuis l'application pour sélectionner manuellement votre fichier.

Sur iPhone et iPad, la procédure s'adapte aux contraintes de l'environnement mobile. Si le fichier .ics vous a été transmis par e-mail, il suffit d'appuyer dessus dans Mail pour qu'iOS propose directement de l'ajouter à Calendrier. Depuis l'application Fichiers, le principe est identique : appuyez sur le fichier .ics et l'invite d'ajout s'affiche. Sur les deux plateformes, les événements importés se synchronisent avec iCloud si l'option est activée sur votre appareil.

Comment ajouter le calendrier à Thunderbird ?

Mozilla Thunderbird gère nativement les calendriers via son module Calendar, intégré par défaut depuis la version 78 du client de messagerie. Pour importer un fichier .ics, ouvrez Thunderbird et accédez à l'onglet "Agenda" depuis la barre de navigation. Dans le menu "Événements et tâches", sélectionnez "Importer...", choisissez votre fichier, puis indiquez dans quel calendrier existant vous souhaitez intégrer les données.

Contrairement à Google Agenda ou Apple Calendrier, Thunderbird offre un niveau de contrôle plus fin lors de l'importation : vous choisissez précisément le calendrier de destination parmi tous ceux configurés dans l'application, qu'il s'agisse d'un agenda local, d'un calendrier CalDAV distant ou d'un compte Exchange. Les événements récurrents et les rappels inclus dans le fichier .ics sont pris en charge, à condition que le fichier respecte les spécifications RFC 5545 du format iCalendar.

Comment ajouter le calendrier sur Outlook

Sur Windows, Microsoft Outlook reconnaît nativement le format .ics et son intégration s'effectue en quelques secondes. Un double-clic sur le fichier depuis l'explorateur suffit à ouvrir une fenêtre d'aperçu dans Outlook, qui récapitule les événements contenus dans le fichier avant import. Vous confirmez en cliquant sur "Importer", et les données s'ajoutent immédiatement au calendrier actif. Il est également possible de passer par l'interface de l'application : depuis l'onglet "Fichier", sélectionnez "Ouvrir et exporter", puis "Importer/Exporter" pour lancer l'assistant dédié et choisir manuellement votre fichier .ics.

Depuis Outlook sur le web (ou la version Microsoft 365 en ligne), la procédure diffère légèrement. Accédez à la vue Calendrier, cliquez sur "Ajouter un calendrier" dans le panneau latéral gauche, puis sélectionnez l'option "Télécharger depuis un fichier". Vous importez votre fichier .ics et choisissez le calendrier de destination parmi ceux associés à votre compte Microsoft. Les événements importés se synchronisent ensuite sur l'ensemble des appareils connectés à ce compte, y compris l'application Outlook mobile sur Android et iOS, à condition que la synchronisation Exchange soit activée.