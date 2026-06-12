Vous avez changé de câble, vérifié la box, relancé un test de débit, et rien n’y fait. Si Windows continue de plafonner en Ethernet, la carte réseau et ses options avancées peuvent encore réserver quelques surprises.
Le câble Ethernet avait tout du coupable idéal. Trop vieux, trop tordu, trop suspect pour supporter correctement le débit, vous l’avez donc remplacé par un modèle plus récent, catégorie 6a tant qu’à faire. Puis vous avez vérifié le port de la box, relancé un test de débit, constaté que la connexion continuait de traîner, pesté contre cet achat qui devait tout régler et repensé au prix de cet abonnement fibre censé avaler le gigabit sans sourciller. Avant de conclure à une malédiction réseau ou de commander un troisième câble « au cas où », il existe encore une piste à examiner du côté du PC, et plus précisément de la manière dont sa carte Ethernet négocie et gère la connexion sur Windows 11.
Commencez par vérifier le débit reconnu par Windows
Avant de toucher aux réglages avancés, commencez par vérifier ce que Windows détecte réellement. Un câble abîmé, un adaptateur USB-Ethernet limité ou un port capricieux peuvent déjà brider la liaison avant même que le système ait vraiment son mot à dire. Une fois ces causes évidentes écartées, il faut donc regarder la vitesse de liaison affichée par Windows.
Direction les Paramètres de Windows 11, puis Réseau et Internet, Ethernet. Si votre installation est bien prévue pour supporter le gigabit, Windows devrait afficher 1 000 Mbit/s, voire davantage sur une configuration dotée de ports Ethernet 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s ou 10 Gbit/s. En revanche, si la valeur tombe à 100 Mbit/s, inutile de vous acharner sur les options avancées. La liaison n’a pas été négociée au bon niveau, ce qui peut résulter d’un équipement limité, d’un pilote trop ancien ou d’une carte réseau qui gère mal l’échange avec la box.
Installez le bon pilote pour votre carte Ethernet
Si Windows affiche une vitesse incohérente ou des performances très inférieures à ce que le matériel devrait permettre, contrôlez aussi le pilote réseau. Windows Update installe souvent de quoi connecter le PC, mais pas toujours le pilote le plus récent ni le plus complet.
Effectuez un clic droit sur l'icône du menu Démarrer, sélectionnez Gestionnaire de périphériques, déroulez Cartes réseau, repérez la ligne qui correspond à votre carte Ethernet ou votre adaptateur USB-Ethernet, effectuez un nouveau clic droit, et sélectionnez Mettre à jour le pilote.
Après installation, redémarrez le PC, retournez dans les Paramètres Windows pour contrôler la vitesse de liaison, puis relancez vos mesures dans les mêmes conditions qu’avant.
Si Windows ne trouve rien, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Le Gestionnaire de périphériques peut très bien considérer qu’un pilote est à jour parce qu’il permet à la carte de fonctionner, sans pour autant proposer la version la plus récente ou la plus complète. Dans ce cas, vérifiez directement le site du fabricant du PC, de la carte mère ou du contrôleur Ethernet
Assurez-vous que le PC et la box parlent bien la même langue
Dernière vérification avant de passer aux réglages plus approfondis, la manière dont le PC et la box se mettent d’accord sur la vitesse et le mode de transmission.
Dans le Gestionnaire de périphériques, ouvrez les Propriétés de votre carte Ethernet ou de votre adaptateur USB-Ethernet, puis l’onglet Avancé. La ligne Speed & Duplex doit en principe être configurée en auto-négociation, afin que les deux équipements choisissent eux-mêmes la meilleure vitesse compatible.
Si la liaison refuse toujours de dépasser 100 Mbit/s alors que rien ne semble la limiter côté installation, vous pouvez tenter brièvement de forcer le 1 Gbit/s Full Duplex pour voir comment réagit la carte réseau. Ce réglage ne doit toutefois pas devenir un pansement permanent. Si la connexion devient instable, retombe à 100 Mbit/s ou se coupe, revenez à l’auto-négociation et reprenez le diagnostic côté matériel et pilote.
Désactivez les économies d’énergie un peu trop zélées
Si Windows indique bien une liaison à 1 000 Mbit/s ou plus, mais que les débits restent décevants ou irréguliers malgré tout, jetez un œil du côté des options d’économie d’énergie. De nombreuses cartes réseau proposent en effet des réglages comme Energy Efficient Ethernet, EEE ou Green Ethernet. Les noms varient selon les constructeurs et les pilotes, et plusieurs réglages peuvent coexister sur une même carte, mais l’idée générale consiste à réduire la consommation du contrôleur réseau lorsque le trafic baisse ou durant certaines phases d’inactivité.
Sur un portable loin d’une prise, pourquoi pas. Sur un PC fixe ou un laptop branché toute la journée, vous pouvez tenter de les désactiver pour vérifier si la connexion gagne en régularité.
Retournez dans le Gestionnaire de périphériques, déroulez Cartes réseau, ouvrez les Propriétés de votre carte Ethernet, puis l’onglet Avancé. Selon le contrôleur installé, vous pourrez y trouver tout ou partie de ces options. Désactivez-les à titre de test, puis relancez vos mesures de débit dans les mêmes conditions qu’avant.
Passez aussi par l’onglet Gestion de l’alimentation pour décocher Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l’énergie.
Ces réglages ne transformeront pas à eux seuls une connexion poussive en fusée, mais ils peuvent en partie expliquer des pertes de rythme au retour de veille, des coupures brèves ou quelques secondes de flottement avant que le débit revienne à la normale.
Attention, pensez à bien noter les valeurs d’origine avant de modifier chaque réglage, et restaurez-les si vous n’observez aucune amélioration.
Chassez les petits temps morts de la connexion
Un bon résultat sur Speedtest ne garantit pas toujours une connexion agréable à utiliser. Si le débit paraît correct, mais que les usages en temps réel accrochent encore (visio, jeu en ligne, bureau à distance), contrôlez aussi la modération des interruptions.
Ce paramètre permet à la carte réseau de regrouper plusieurs événements avant de solliciter le processeur, de manière à limiter les appels répétés pendant le traitement du trafic réseau. En contrepartie, ce regroupement peut retarder légèrement les échanges, trop peu pour plomber un test de débit, mais parfois assez pour donner l’impression que la connexion manque de répondant.
Toujours dans le Gestionnaire de périphériques, ouvrez les Propriétés de votre carte Ethernet, puis l’onglet Avancé. Selon le contrôleur ou le pilote installé, ce réglage peut se cacher derrière les appellations Interrupt Moderation, Interrupt Moderation Rate ou un nom équivalent. S’il est disponible, ce qui n’est pas toujours le cas, configurez la valeur sur Low ou Disabled.
Si la connexion répond mieux, vous tenez sans doute une partie de l’explication. Si vous ne constatez aucune amélioration, si les gros téléchargements ralentissent ou si les débits varient davantage qu’avant, revenez à la valeur d’origine.
Stabilisez les transferts qui font le yoyo
Si vos débits varient fortement lors de transferts volumineux, regardez aussi du côté de Flow Control. Cette option fonctionne comme un signal de pause entre équipements réseau. Lorsqu’une carte, un switch ou un NAS risque de saturer, un appareil peut demander à l’autre de ralentir temporairement l’envoi des données afin d’éviter les pertes de paquets.
Flow Control peut aider à lisser les transferts lorsque la carte réseau, le switch, la box et l’appareil de destination gèrent correctement ces signaux de pause. Dans une installation domestique composée d’appareils très différents, la fonction peut au contraire multiplier les arrêts et reprises, jusqu’à perturber la régularité des copies.
Dans ce cas, désactivez l’option Flow Control dans les Propriétés avancées de votre carte Ethernet, à titre de test, puis relancez le même transfert. Si le débit se stabilise, vous tenez une piste sérieuse. Si rien ne change ou si les variations s’accentuent, restaurez la valeur d’origine.
En dernier recours, réinitialisez le réseau
Si rien ne change malgré les vérifications précédentes, Windows propose encore une option plus radicale dans Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres réseau avancés > Réinitialisation du réseau > Réinitialiser maintenant. Elle supprime puis réinstalle les cartes réseau et remet plusieurs composants à zéro. À réserver aux cas récalcitrants, car l’opération peut aussi effacer des réglages VPN, des cartes virtuelles ou des configurations personnalisées.
Avant de lancer l’opération, notez vos réglages IP, DNS, VPN et cartes virtuelles si vous en utilisez, en particulier sur une machine configurée pour le télétravail, la virtualisation, WSL, Hyper-V, VirtualBox ou VMware. Une réinitialisation réseau peut faire gagner du temps sur une configuration vraiment bloquée, mais elle peut aussi vous obliger à reconfigurer des éléments qui fonctionnaient très bien jusque-là.
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