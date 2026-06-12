Avant de toucher aux réglages avancés, commencez par vérifier ce que Windows détecte réellement. Un câble abîmé, un adaptateur USB-Ethernet limité ou un port capricieux peuvent déjà brider la liaison avant même que le système ait vraiment son mot à dire. Une fois ces causes évidentes écartées, il faut donc regarder la vitesse de liaison affichée par Windows.

Direction les Paramètres de Windows 11, puis Réseau et Internet, Ethernet. Si votre installation est bien prévue pour supporter le gigabit, Windows devrait afficher 1 000 Mbit/s, voire davantage sur une configuration dotée de ports Ethernet 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s ou 10 Gbit/s. En revanche, si la valeur tombe à 100 Mbit/s, inutile de vous acharner sur les options avancées. La liaison n’a pas été négociée au bon niveau, ce qui peut résulter d’un équipement limité, d’un pilote trop ancien ou d’une carte réseau qui gère mal l’échange avec la box.