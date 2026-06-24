Avant de vous lancer tête baissée dans les options de récupération, commencez par la manipulation la moins risquée. Éteignez complètement le PC, puis débranchez tout ce qui peut l’être, à savoir les clés USB, disques externes, cartes SD, imprimantes, hubs USB, stations d’accueil, manettes, adaptateurs, écrans secondaires et autres périphériques reliés à la machine.

Sur un PC portable, il ne doit plus rester grand-chose, hormis l’alimentation si la batterie est faible. Sur un PC fixe, conservez l’écran principal et, de préférence, un clavier filaire branché directement à la machine, afin de pouvoir naviguer dans les options de récupération si nécessaire.

Relancez l’ordinateur. Si Windows parvient à redémarrer après cette étape, reconnectez progressivement les périphériques que vous avez débranchés. Connectez-en un seul, redémarrez le PC, puis vérifiez si l’écran de plantage se manifeste à nouveau. Répétez l’opération jusqu’à identifier le périphérique à l’origine du problème. Vous pourrez alors contrôler son pilote, son câble, son firmware ou sa compatibilité avec votre version de Windows 11.

En revanche, si le BSOD ne disparaît pas après avoir retiré tout ce qui pouvait l’être, ne partez pas tout de suite sur une réinitialisation. Il faut maintenant accéder à l’environnement de récupération Windows, puisque c’est lui qui donne accès aux options de dépannage utiles quand le Bureau n’est plus accessible.