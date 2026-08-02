Une fois Advanced Paste activé dans les paramètres de PowerToys, le raccourci Win + Maj + V fait apparaître une fenêtre consacrée au contenu actuellement enregistré dans le presse-papiers. Elle rassemble les différentes options disponibles et peut afficher un aperçu de ce qui s’y trouve. Vous pouvez également attribuer un raccourci clavier personnalisé aux fonctions que vous utilisez le plus souvent, de manière à les lancer sans passer par ce menu.

Selon la nature du contenu, Advanced Paste peut supprimer la mise en forme d’un texte, le convertir en Markdown ou en JSON, analyser une image avec la reconnaissance optique de caractères pour en extraire les mots, ou transformer le contenu du presse-papiers en fichier TXT, HTML ou PNG. Il sait également récupérer la piste audio d’un fichier multimédia au format MP3 et convertir une vidéo en MP4 avec les codecs H.264 et AAC.

Ces traitements sont réalisés localement sur le PC. Advanced Paste comprend aussi des fonctions d’IA capables de traiter le contenu selon une consigne personnalisée. Elles restent optionnelles et nécessitent de connecter un service en ligne à l’aide d’une clé API, ou de configurer un modèle local avec Foundry Local ou Ollama.