File Locksmith est un module de PowerToys intégré à l’Explorateur de fichiers. Sélectionnez un fichier ou un dossier récalcitrant, lancez l’analyse, et l’outil vous indique quels processus sont encore en train de l’utiliser.

Parfois, le responsable est facile à reconnaître : Word n’a finalement pas complètement rendu la main sur un document, un lecteur multimédia conserve une vidéo en mémoire ou un logiciel de synchronisation travaille toujours en arrière-plan. Mais le coupable peut aussi se cacher derrière un nom parfaitement obscur, que vous auriez eu bien du mal à débusquer seul dans le Gestionnaire des tâches.

File Locksmith permet ensuite de mettre fin au processus directement depuis sa fenêtre pour libérer le fichier. À manipuler avec un minimum de discernement, évidemment : enregistrez bien votre travail avant de killer une application sans autre forme de procès, et évitez de tirer à vue sur un processus système dont vous ignorez le rôle.