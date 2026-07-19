PowerToys embarque un outil capable d’identifier le processus qui verrouille un fichier et de le fermer sans redémarrer Windows. On vous explique comment utiliser File Locksmith pour reprendre la main quand le Gestionnaire des tâches ne suffit pas.
Vous avez fermé le document, quitté l’application, recommencé trois fois, et pourtant Windows s’obstine : impossible de supprimer, déplacer ou renommer votre fichier, au motif qu’il serait toujours ouvert dans un autre programme. Lequel ? Mystère. Le message d’erreur se garde généralement de le préciser.
Avant de redémarrer le PC ou de partir à la chasse aux processus dans le Gestionnaire des tâches, sachez que PowerToys dispose d’un module baptisé File Locksmith (devenu l’improbable « Fichier Locksmith » en français), capable de répondre à l’une des grandes questions existentielles de Windows : quel programme s’accroche encore à ce maudit fichier ? Deux clics plus tard, vous tenez le coupable et pouvez lui faire lâcher prise.
File Locksmith, l’outil qui démasque le programme qui tient votre fichier en otage
File Locksmith est un module de PowerToys intégré à l’Explorateur de fichiers. Sélectionnez un fichier ou un dossier récalcitrant, lancez l’analyse, et l’outil vous indique quels processus sont encore en train de l’utiliser.
Parfois, le responsable est facile à reconnaître : Word n’a finalement pas complètement rendu la main sur un document, un lecteur multimédia conserve une vidéo en mémoire ou un logiciel de synchronisation travaille toujours en arrière-plan. Mais le coupable peut aussi se cacher derrière un nom parfaitement obscur, que vous auriez eu bien du mal à débusquer seul dans le Gestionnaire des tâches.
File Locksmith permet ensuite de mettre fin au processus directement depuis sa fenêtre pour libérer le fichier. À manipuler avec un minimum de discernement, évidemment : enregistrez bien votre travail avant de killer une application sans autre forme de procès, et évitez de tirer à vue sur un processus système dont vous ignorez le rôle.
Comment débloquer un fichier avec File Locksmith
Avant de pouvoir utiliser File Locksmith, il faut logiquement installer Microsoft PowerToys. La boîte à outils est gratuite : vous pouvez la télécharger directement ou passer par WinGet si vous préférez la finesse de la ligne de commande :
winget install --id Microsoft. PowerToys --source winget
Une fois PowerToys installé, ouvrez l’application. Dans le volet de gauche, rendez-vous dans la catégorie Gestion des fichiers, puis sélectionnez File Locksmith (ou Fichier Locksmith).
Activez l’interrupteur File Locksmith si nécessaire.
Vous remarquerez qu’il n’y a presque rien à régler, à l’exception de son emplacement dans le menu contextuel. Choisissez Menu contextuel par défaut et étendu pour le faire apparaître immédiatement dans le menu principal du clic droit.
Ouvrez ensuite l’Explorateur de fichiers et retrouvez l’élément que Windows refuse de supprimer, de déplacer ou de renommer. Effectuez un clic droit dessus, puis sélectionnez Unlock with File Locksmith.
Vous pouvez réaliser la même opération sur plusieurs fichiers à la fois en les sélectionnant, ou directement sur un dossier lorsque vous ne savez pas précisément quel élément pose problème.
Une petite fenêtre s’ouvre et l’analyse démarre automatiquement. File Locksmith parcourt les processus auxquels il peut accéder, puis affiche ceux qui utilisent encore les éléments sélectionnés.
Si rien n’apparaît alors que le fichier est toujours bloqué, cliquez d’abord sur l’icône Redémarrer en tant qu’administrateur, en haut à droite de la boîte de dialogue. File Locksmith pourra alors étendre son analyse aux processus auxquels il n’avait pas accès jusque-là.
Une fois les processus affichés, cliquez sur la flèche à côté d’un résultat pour en savoir plus. File Locksmith indique notamment l’identifiant du processus, le compte utilisateur qui l’exécute et le ou les fichiers concernés.
Si vous reconnaissez l’application responsable, revenez-y, enregistrez votre travail et fermez-la normalement. C’est toujours préférable à un arrêt forcé.
Si le processus refuse de lâcher prise, revenez dans File Locksmith et cliquez sur Fin de tâche. L’outil le ferme alors directement, ce qui devrait libérer le fichier.
Évitez en revanche de fermer au hasard un processus au nom obscur. Prenez le temps de vérifier à quoi il correspond avant de mettre fin à un composant potentiellement nécessaire au bon fonctionnement de Windows.
Cliquez enfin sur l’icône Recharger, en haut à droite de la boîte de dialogue, pour lancer une nouvelle analyse et vérifier que le fichier a bien été libéré. Vous pouvez alors le supprimer, le déplacer ou le renommer comme prévu, sans avoir à redémarrer le PC.
Si File Locksmith ne remonte toujours aucun processus, même après une relance avec les droits administrateur, le fichier est peut-être bloqué pour une autre raison. Vérifiez ses droits d’accès, suspendez temporairement la synchronisation s’il se trouve dans OneDrive ou un service équivalent, puis redémarrez le PC.
Si Windows refuse toujours d’agir, il faudra peut-être vérifier le disque : une erreur du système de fichiers peut empêcher l’Explorateur de modifier l’élément, même lorsqu’aucun programme ne l’utilise.
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.
Nos astuces pour mieux maîtriser PowerToys
FancyZones n’est qu’un des nombreux outils intégrés à Microsoft PowerToys. Au fil de nos tutos, nous vous expliquons comment tirer parti de cette boîte à outils gratuite pour rendre Windows 11 plus agréable au quotidien : organiser vos fenêtres, lancer plus vite vos applications, retrouver des fichiers, gagner du temps au clavier ou automatiser quelques gestes répétitifs.
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